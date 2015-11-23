Чебоксары, 23 ноября, 2015, 18:22 — ИА Регнум. За последние две недели в России в нескольких регионах страны в результате отравления алкоголем погибли 15 человек, более 10 госпитализированы с тяжелым отравлением, сообщил ИА REGNUM руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Владимир Маркин. Следственными органами СКР возбуждено девять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни).

ИА REGNUM Подделка

По данным следствия, в Красноярском крае с 21 по 23 ноября скончались пять человек от употребления алкогольной продукции с этикеткой Jack Daniel’s, которая была приобретена через интернет «по неадекватно низкой стоимости». Кроме того, в различные медицинские учреждения Красноярска со схожими признаками отравления алкогольной продукцией были госпитализированы более 24 человек. Точное количество пострадавших сейчас уточняется.

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В Курской области 13 ноября 2015 года после употребления алкогольной продукции с этикеткой Bacardi скончались две женщины. В ходе следствия установлено, что супруг одной из умерших женщин приобрел 7−8 ноября 2015 года указанный алкоголь на складе, расположенном на цокольном этаже торгового комплекса на 22-м километре Калужского шоссе в поселке Сосенском Московской области.

Также следственными органами СКР по Московской области в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам смерти пяти местных жителей в Домодедовском районе от отравления суррогатной алкогольной продукцией, проведены обыски на территории крупнейшего оптово-розничного продовольственного центра. В ходе обысков обнаружена фура, груженная контрафактным алкоголем (водка, ром, коньяк, шампанское). «При проверке бутылки со спиртосодержащей жидкостью пробились по акцизам как уничтоженные», — сказал Владимир Маркин.

Также установлено помещение, в котором «предположительно разливали суррогат, хранили, а также придавали ему товарный вид». Помимо этого, обнаружены два павильона, полностью заполненные коробками 150 коробками с этикетками различной маркировки водки, 140 коробок — с крышками. Образцы контрафактного алкоголя в ближайшее время будут направлены на исследование.

В сбыте указанной алкогольной продукции подозревают двое мужчин, злоумышленники заключены под стражу. Устанавливаются остальные соучастники совершенных преступлений.

Помимо этого, следственными органами СКР по Чувашии по факту смерти трех человек от алкогольного отравления проверяется приобретение продукции на территории Московского региона. Напомним, в Чебоксарах задержан 32-летний житель города Чебоксары, являющийся генеральным директором коммерческой организации, специализирующейся на грузоперевозках. По данным следствия, он является организатором указанного преступления. Кроме того, его сообщниками являются 31-летняя сожительница, 50-летняя мать и 33-летний знакомый, которые выполняли в этой преступной группе свои роли.

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Уголовное дело из-за смертельных отравлений алкоголем возбуждено в Чувашии

«Анализируя все эти факты, мы можем констатировать, что отравления наступали, как правило, после употребления дорогих напитков иностранного производства. Все это может свидетельствовать о том, что в нашей стране действует несколько преступных группировок, занимающихся подобным смертельным бизнесом и прекрасно осознающих последствия. Нельзя исключать и то, что алкоголь был нелегально ввезен из-за рубежа, поэтому здесь также необходимо ужесточить и контроль за импортом подобной продукции», — подчеркнул Владимир Маркин.