Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2015, 18:08 — ИА Регнум. В ростовском аэропорту минувшей ночью впервые встречали Airbus A-321−200. Это стало возможным после выполнения реконструкции взлетно-посадочной полосы, завершившейся в июне текущего года. Ранее такие суда не обслуживались. Как рассказали ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе воздушной гавани донской столицы, авиалайнер доставил пассажиров из российской столицы.

rnd-airport.ru Первый Airbus A-321 в ростовском аэропорту

Отметим, что железные птицы смогут за один рейс перевезти 220 пассажиров. Допуск к регулярному приему самолетов типа Airbus A-321−100/200 ростовский аэропорт получил от Росавиации в конце октября.

Напомним, что на круглосуточный режим работы ростовский аэропорт вновь перешел в июне. С этого момента донская столица может принять практически все виды самолетов, в том числе Boeing-737−800 и А-321. Кроме того, в это время было открыто новое авианаправление «Ростов — Екатеринбург».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, c 1 апреля в работу аэропорта были внесены изменения в связи с начавшимся ремонтом взлетно-посадочной полосы. Рейсы в воздушной гавани донской столицы принимались только в ночное время с 20:30 до 8:30.