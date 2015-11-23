Москва, 23 ноября, 2015, 18:28 — ИА Регнум. Сегодня в России завершился смартмоб-проект «Грибоедов — жив!». В течение трёх недель участники цитировали любимые отрывки из пьесы «Горе от ума» и выкладывали видео на YouTube с хэштегом #Грибоедов_жив. Мероприятие было приурочено к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова и ставило главной целью привлечь внимание общественности к личности и творчеству знаменитого поэта, политика и дипломата, которого в России часто называют писателем одной книги.

пресс-служба РосНОУ Алексей Четков, Александра Родионова и Виктория Язарова

Как сообщили в пресс службе Российского нового университета, за две с половиной недели в плейлисте «Грибоедов — жив!» было размещено 180 видеозаписей. На YouTube-канале смартмоба можно найти видео певицы Елены Максимовой, актеров Марины Бойко, Егора Морозова и многих других.

В настоящее время публикация отснятых видео продолжается, а финалом смартмоба станет презентация видеокниги «Горе от ума», которая представит пьесу в новом формате.

«Предложение об участии в проекте «Грибоедов — жив!» совпало с моим творческим процессом — работой над пьесой в стихах о святителе Иннокентии, митрополите Московском и Коломенском, апостоле Америки и Сибири. У кого как не у Грибоедова поучиться умению писать пьесы в стихах?!», — отметил писатель Алексей Чертков, порекомендовав чиновникам от культуры, писательским союзам использовать такие интерактивные формы популяризации актуальных для современного общества литературных произведений, — «Они приемлемы для всех возрастных категорий граждан, просты, доступны и, безусловно, полезны».

По словам организаторов проекта, «Грибоедов — жив!», команда проекта складывалась стихийно, в большинстве своем из энтузиастов, неравнодушных к Грибоедову и самой идее смартмоба. За видеосъемку и монтаж отвечал Андрей Макаренко, студент факультета информационных систем и компьютерных технологий РосНОУ, он же — «голос проекта» с видеозаставки. Также съемку и монтаж видео проводила Инесса Козьмина, видеооператор и педагог Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «Лидер».

По мнению психолога Анны Девятка, ответственной за творческую атмосферу «Грибоедов — жив!», проект получился действительно творческим, а пьеса зазвучала по-новому: «Люди вложили частичку души в прочитанные отрывки, и пьеса заиграла новыми смыслами, индивидуальными пониманиями прочитанного и осознанием важности своего вклада в действительно просветительский проект».

Чтение русской классики с использованием современных технологий набирает популярность по всему миру. В сентябре 2015 года был запущен международный проект «Чехов жив», в рамках которого в течение суток от Лондона до Гонконга и Сахалина прошли театрализованные онлайн-чтения произведений русского писателя. В мероприятии приняли участие Олег Табаков, Рената Литвинова, Константин Хабенский, Ирина Слуцкая и многие другие исполнители.

В 2014 году компанией Google и музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» был организован международный марафон «Каренина. Живое издание». Тогда в разных уголках мира собрались сотни ценителей творчества Толстого и в течение 36 часов читали роман от начала до конца. В чтениях приняли участие 723 исполнителя из России и других стран. Проекты призваны повысить интерес молодёжи к русской классической литературе и показать, что сегодня она так же актуальна, как и раньше.

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