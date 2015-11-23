София, 23 ноября, 2015, 18:03 — ИА Регнум. Памятник солдатам Советской армии в центре Софии в очередной раз был осквернён вандалами. Неизвестные нанесли краской поверх памятной надписи в основании стелы надпись «Смерть коммунизму, свободу народу», передаёт портал Faktor.bg.

topnovono.bg Надпись краской на монументе Советской армии

В пресс-центре МВД Болгарии сообщили изданию Klub Z, что полиция осмотрела место происшествия и предпринимает меры по розыску вандалов. В правоохранительных органах полагают, что надпись была нанесена в ночь на 21 ноября. До настоящего времени никто по данному факту не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник солдатам Советской армии, установленный в Софии в 1954 году в честь десятой годовщины освобождения Болгарии от фашистских оккупантов, в последние годы регулярно становится объектом внимания вандалов. Так, в феврале 2014 года, в День защитника Отечества, когда к монументу традиционно возлагаются цветы, одна из скульптур композиции была раскрашена жёлтой и синей краской, в августе 2012 года памятник был осквернён сторонниками группы Pussy Riot, а в июне 2011 года фигуры скульптурной группы были раскрашены в героев американских комиксов.

Последний раз монумент подвергся осквернению вандалами в середине апреля этого года. Неизвестные нанесли в основании стелы жёлтой и синей краской надпись «Люстрация, демонтаж». Посольство России в Софии направило в МИД Болгарии ноту в связи с инцидентом. В дипмиссии также заявили, что российская сторона уже неоднократно обращалась в мэрию Софии и в органы государственной власти Болгарии, однако охрана памятника, несмотря на многочисленные обещания, должным образом не осуществляется.

После инцидента в апреле власти Софии не приняли никаких мер для приведения монумента в надлежащий вид. В результате памятник очистили от краски российские участники автопробега на автомобилях «Победа», одним из пунктов в маршруте которого была болгарская столица.