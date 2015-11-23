Воронеж, 23 ноября, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Депутаты Воронежской областной думы намерены расширить бюджетную поддержку территориального общественного самоуправления в Воронежской области в 2016 году. Об этих планах, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 23 ноября, рассказал заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков в ходе визита в Павловский район.

Детская площадка

В этом году, как напомнили в облдуме, правительство региона приняло решение о выделении ТОСам 20 млн рублей, областная дума корректировки в бюджет поддержала, а в сентябре и октябре средства поступили ТОСам.

«Всего ТОСы района получили из бюджета порядка 650 тыс. руб. На эти средства на пустыре в поселке Каменск Гаврильского сельского поселения разбили сквер. В селах Воронцовка и Александровка-Донская обустроили детские площадки, в селе Александровка установили ограждение кладбища, в хуторе Крицкий Лосевского сельского поселения решили вопрос водоснабжения», — рассказал Артем Зубков.

«Главным условием выделения бюджетных средств было то, что люди вкладываются в их освоение собственным трудом и средствами. А бюджет финансирует только приобретение необходимых материалов. Например, если за областные деньги покупается оборудование детской площадки, то ее монтаж берет на себя ТОС. Понятно, что установка качелей и каруселей осуществляется по определенным нормам. Для этого требуется привлечь специалистов, которые осуществят работы или проведут шеф-монтаж: то есть на месте дадут жителям указания, где и как монтировать элементы площадки», — пояснил депутат.

Зампредседателя комитета областной думы отметил, что практика освоения бюджетных средств ТОСами показала свою высокую эффективность: «Поэтому в 2016 году, не смотря на дефицит средств, планируется расширить бюджетную поддержку территориального общественного самоуправления до 30 млн. руб.».