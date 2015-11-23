Киев, 23 ноября, 2015, 17:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Генпрокуратура сейчас должна завершить расследование относительно контракта на поставки электроэнергии в Крым и привлечь виновных к ответственности.

yatsenyuk.org.ua Арсений Яценюк

Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства сегодня, 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я лично направил материалы служебного расследования относительно подписания пресловутого контракта и надеюсь, что Генеральная прокуратура завершит расследование и привлечет лиц, виновных в подписании данного контракта, к ответственности», — подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что им ранее было назначено служебное расследование, по результатам которого было установлено, что контракт, который подписывался, «содержал норму о поставках электроэнергии не в Автономную Республику Крым, Украина, а в какой-то непонятный Крымский федеральный округ».

Яценюк также поручил «безотлагательно» начать ремонтные работы — но исключительно с целью восстановления энергоснабжения в Херсонской области, «по тем линиям, где мы можем провести ремонт». Он подчеркнул, что, по информации специалистов, необходимо минимум 72 часа на то, чтобы линии, к которым есть доступ и где Служба безопасности Украины и Национальная полиция гарантируют безопасность для ремонтников, были восстановлены.

Также премьер сообщил, что обратится к президенту Украины — с той целью, чтобы Совет национальной безопасности и обороны Украины принял «окончательное решение о формате отношений и определил те меры, которые украинская власть должна принять по возвращению Крыма».

Напомним, что в конце 2014 года, в условиях жесточайших проблем с электроэнергией на Украине и веерных отключений был подписан контракт с Россией, по условиям которого Киев обязался обеспечить бесперебойные поставки электричества в Крым.