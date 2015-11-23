Москва, 23 ноября, 2015, 19:28 — ИА Регнум. 24 ноября в Москве состоится специальный показ фантастической комедии «Повелители снов» — дебютной работы российского режиссёра Ирины Багровой. Показ пройдёт в кинотеатре «Звезда» в рамках клуба короткометражного кино «Z-shorts», об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Цитата из к/ф «Повелители снов» реж. Ирина Багрова. 2015. Россия Креативное пространство

По сюжету фильма, главный герой изобрёл прибор для трансляции снов на расстоянии. Нововведение дало возможность людям передавать не только сны, но и мысли, которые далеко не всегда оказывались искренними и были во благо.

Главные роли в картине исполнили Александр Балуев, Дмитрий Ендальцев, Анастасия Пронина и Дмитрий Соколов. В кинотеатре «Заря» показ организован сетью кинотеатров «Московское кино» и киностудией «Конфетти».

Трейлер к/ф «Повелители снов» режиссер Ирина Багрова

В интервью корреспонденту ИА REGNUM режиссер картины рассказала что, идея создать добрый фильм о дружбе и человеческих мечтах была на уме уже давно. «Хотелось показать, что наши благие побуждения приводят к благому концу… Но с другой стороны — что если даже хорошему человеку дать возможность творить всё, что ему захочется, ему будет трудно остаться идеальным… А дальше родились герои, идеи обросли сюжетом, мне пришла в голову мысль про прибор и про то, что можно передавать свои фантазии, сны и мечты из одной головы в другую».

Отвечая на вопрос, для кого снимались «Повелители снов», Багрова отметила, что фильм рассчитан на широкую аудиторию: «Он интересен и маленьким зрителям, поскольку здесь много мультипликации и всего позитивного, и взрослым, потому что рассказывает о наших ценностях. Я бы сказала, что это семейное кино, которое понравится и детям и взрослым».

Напомним, что согласно указу президента, 2016 год объявлен Годом российского кино. Крупнейшие киносети России отдадут отечественным фильмам не менее 20 процентов экранного времени.

К этой инициативе Ирина Багрова относится более чем позитивно: «Потрясающе, что в 2016-ом в нашей стране проводится «Год кино», — говорит Ирина, — «Можно сказать, что это наш профессиональный праздник, который может вдохновить на новые свершения».

Она считает, что квоты дадут возможность режиссёрам найти своего зрителя: «сейчас в кинотеатрах почти всё время занимают американские фильмы, что по многим объективным данным вполне понятно, однако если мы не будем брать собственные фильмы в прокат, их производство будет постепенно сводится к минимуму, и наша киноиндустрия в конце концов перестанет развиваться… Если мы хотим воплощать собственные идеи, то естественно мы должны наши творения выпускать на экран, ведь они делаются именно для зрителя. Ни один режиссёр, я уверена, не делает фильмы ради себя. Он снимает в надежде, что его поддержит его зритель. А это возможно только в кинотеатре».

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