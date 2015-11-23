Воронеж, 23 ноября, 2015, 16:47 — ИА Регнум. Проект создания национального парка «Воронеж» представили ученые Воронежского госуниверситета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 ноября в пресс-службе вуза.

smileplanet.ru Воронежский лес

Разработкой проекта занимался коллектив ученых — доктор сельскохозяйственных наук Николай Болотов и доцент кафедры почвоведения и управления земельными ресурсами ВГУ, доктор биологических наук Анатолий Беляев под руководством заведующего кафедрой почвоведения и управления земельными ресурсами ВГУ, профессора Дмитрия Щеглова.

Проект, срок реализации которого, в случае одобрения, рассчитан на шесть — семь лет, предлагает «оптимизировать сосуществование города и леса». Структурно проект включает традиционные компоненты, парковую, лесопарковую, лесную и заповедную зоны и воронежское водохранилище.

Ученые проанализировали данные дубравной пробной площади учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ, которые показывают, что за последние шесть лет интенсивной застройки района улицы Морозова (в прошлом — один из самых экологически чистых районов города, примыкает к водохранной зоне) «площадь существующей тропиночной сети увеличилась в семь раз». Ученые госуниверситета предлагают расширить зону отдыха воронежцев без нанесения ущерба лесному массиву.

Сумма реализации проекта пока не озвучивается, однако известно, что около трети всех затрат должно быть направлено на гидротехнические работы, а также закладку дорожной и тропиночной сети лесопарковой зоны. При ландшафтном проектировании, согласно проекту, планируется использование «интродуцированных видов лесообразующих экзотов». При этом число новых видов растений в регионе может быть увеличено до 80−90 видов.

Национальный парк предлагается создать на базе уже существующих лесных массивов: в его состав планируется включить пригородные леса, Усманский бор, Воронежский государственный заповедник и Воронежское водохранилище. В парке появятся новые растения, при этом при их посадке предлагается учитывать их устойчивость к загазованности, пожарам и т.д. В пригородных лесах, по мнению ученых, необходимо установить спортивные сооружения — площадки для игр, лыжероллерные трассы, а Усманский бор может стать территорией «организованного кратковременного туризма» и базой для спортивной охоты.

Центром парка предлагается сделать Воронежское водохранилище, правда, для этого необходимо остановить процесс заболочивания. Для этого планируется ускорить водный поток на 15−20% — для этого планируется провести существующих протоков водохранилища, а на месте мелей — создать острова. Сами же острова, по проекту, свяжут «мостовыми арочными переходами» и объединят в «сказочный ландшафт некой «Воронежской пальмиры» с загадочными протоками и островами, покрытыми диковинными лесами».

Правда, в проекте не говорится о том, как будет решаться вопрос захламления лесов, с которым безуспешно пытаются бороться в течение многих лет, в некоторых районах лесные зоны больше напоминают полигоны ТБО.