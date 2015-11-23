Москва, 23 ноября, 2015, 16:47 — ИА Регнум. Доллар укрепляется к мировым валютам из-за начала цикла повышения ставок в США, в то же время фактор роста экспорта иранской нефти будет играть против увеличения нефтяных цен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября начальник аналитического департамента УК «Русский стандарт» Сергей Суверов, комментируя падение курса российской валюты на торгах 23 ноября до отметки более 66 рублей за доллар и более 70 рублей за евро.

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Курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти, точно предсказать которую не может никто, отметил Суверов. «Есть основания рассчитывать, что нефтяной рынок будет более сбалансированным в 2016 году из-за сокращения добычи в США и роста спроса. Но против увеличения стоимости нефти играет фактор взрывного роста экспорта Ирана и укрепление доллара к мировым валютам из-за начала цикла повышения ставок в США», — говорит он.

По словам эксперта, многое будет зависеть и от позиции российского ЦБ, способного прямо и косвенно влиять на размер рублевой и валютной ликвидности. При этом Суверов не исключил появления новых макроэкономических прогнозов правительства, более пессимистически оценивающих ситуацию «Вероятно, Минэкономразвития может подготовить новый макропрогноз с учетом стоимости нефти 40 долларов за баррель и, соответственно, более низким курсом валюты», — отметил он. По прогнозу эксперта, к новому году доллар будет стоить в районе 67 рублей.