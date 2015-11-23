Санкт-Петербург, 23 ноября, 2015, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, в штабе Западного военного округа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге министр обороны Сергей Шойгу представил личному составу нового командующего ЗВО Андрея Картаполова и передал ему штандарт, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

structure.mil.ru Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов

С июня 2014 года Андрей Картаполов возглавлял Главное оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По словам министра обороны, Картаполов «зарекомендовал себя грамотным военачальником с широким оперативным мышлением. Успешные действия нашей группировки в Сирии — в том числе и его заслуга».

«Он прошел путь от командира мотострелкового взвода до командующего самой большой войсковой армией», — отметил Сергей Шойгу, высказав уверенность, что в должности командующего войсками ЗВО Андрей Картаполов «также сумеет проявить себя настоящим профессионалом».

Андрей Картаполов сменил на этом посту Анатолия Сидорова. Глава Минобороны России поблагодарил за службу генерал-полковника Анатолия Сидорова, который теперь, по дынным военного ведомства, будет возглавлять объединенный штаб организации Договора коллективной безопасности в Москве.

Напомним, на должность начальника объединенного штаба ОДКБ командующий войсками Западного военного округа Анатолий Сидоров был назначен 15 сентября 2015 года. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Александра Студеникина.

Справка:

Картаполов Андрей Валериевич родился 9 ноября 1963 г. в Германской Демократической Республике.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище (1985 г.), Военную академию им. Фрунзе (1993 г.), Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2007 г.).

Службу проходил в Группе советских войск в Германии, Западной группе войск и Дальневосточном военном округе на должностях от командира взвода до командира дивизии.

В 2007 — 2008 гг. — заместитель командующего армией в Сибирском военном округе.

С 2008 по 2009 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего армией в Московском военном округе.

С 2009 по 2010 г. — начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

С мая 2010 по январь 2012 года — командующий 58-й армией Северо-Кавказского, затем Южного военного округов.

В 2012 — 2013 годах — заместитель командующего войсками Южного военного округа. С февраля 2013 года по 12 июня 2014 года начальник штаба Западного военного округа.

С 12 июня 2014 года — начальник Главного оперативного управления — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ.

11 июня 2015 года присвоено звание «генерал-полковник».