Финляндия планирует оказывать военную помощь странам Прибалтики
Хельсинки, 23 ноября, 2015, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня Финляндия не может оказывать военную помощь другим государствам-членам ЕС. Однако изменения в законодательстве позволят Хельсинки обеспечивать военную поддержку также странам Прибалтики. Об этом заявил министр финансов Финляндии Александр Стубб, сообщает сегодня, 23 ноября, финское издание The Helsinki Times.
Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента Финляндии в начале 2016 года. По словам Стубба, данный законопроект гарантирует безопасность странам, которые, как и Финляндия, не являются членами НАТО.
Как подчеркнул министр финансов, изменения позволят Финляндии в будущем оказывать военную помощь также странам Прибалтики. «Прибалтийские страны также являются членами ЕС. Предложение о помощи затрагивает все 28 государств-членов ЕС», — отметил Стубб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал, что Финляндия поддержит Францию «всеми способами, которые возможны в рамках финского законодательства». «Здесь Финляндия сейчас не может ничего предпринимать, так как законодательство запрещает военную поддержку», — отметил он.