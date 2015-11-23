Хельсинки, 23 ноября, 2015, 16:25 — ИА Регнум. Сегодня Финляндия не может оказывать военную помощь другим государствам-членам ЕС. Однако изменения в законодательстве позволят Хельсинки обеспечивать военную поддержку также странам Прибалтики. Об этом заявил министр финансов Финляндии Александр Стубб, сообщает сегодня, 23 ноября, финское издание The Helsinki Times.

Цитата из х/ф «Кукушка». Реж. Александр Рогожкин. 2002. Россия Анни и Сейко

Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента Финляндии в начале 2016 года. По словам Стубба, данный законопроект гарантирует безопасность странам, которые, как и Финляндия, не являются членами НАТО.

Как подчеркнул министр финансов, изменения позволят Финляндии в будущем оказывать военную помощь также странам Прибалтики. «Прибалтийские страны также являются членами ЕС. Предложение о помощи затрагивает все 28 государств-членов ЕС», — отметил Стубб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал, что Финляндия поддержит Францию «всеми способами, которые возможны в рамках финского законодательства». «Здесь Финляндия сейчас не может ничего предпринимать, так как законодательство запрещает военную поддержку», — отметил он.