Степанакерт, 23 ноября, 2015, 16:11 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Соединённых Штатах Америки премьер-министр Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян посетил штат Невада и провёл там ряд встреч. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу правительства НКР.

Араик Арутюнян

Премьер-министр возложил цветы к недавно сооружённому в Неваде памятнику жертвам Армянского геноцида, отметив значение международного признания и осуждения геноцида как для армянской нации, так и для всего человечества.

Затем Араик Арутюнян встретился с почётным консулом Республики Армения в Неваде Анди Арменяном и рядом представителей армянской общины, обсудив с ними вопросы, касающиеся сохранения идентичности нации и взаимоотношений Арцах — Диаспора.

А. Арутюнян встретился также с рядом представителей законодательного органа и местных органов самоуправления Невады. Премьер представил им достижения и проблемы Арцаха в сфере государственного строительства и развития экономики, а также процессы вокруг карабахского конфликта и ситуацию в регионе в целом. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, достигли договорённостей относительно дальнейшего сотрудничества.

Во время приёма, организованного в честь премьер-министра НКР со стороны общины, Араик Арутюнян подчеркнул важность активного участия диаспоры в вопросах национального значения, призвав присутствующих принять участие в предстоящем телемарафоне во имя последовательного развития родины.

Напомним, что 26 ноября премьер-министр НКР примет участие в ежегодном телемарафоне Всеармянского фонда «Айастан» («Армения») в Лос-Анджелесе, собранные в ходе которого средства направляются на обустройство Нагорного Карабаха и приграничных районов Армении.