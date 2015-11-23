Москва, 23 ноября, 2015, 15:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставки оборудования, связанного с импортом обогащенного урана из Ирана. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Владимир Путин

В соответствии с документом, запреты и иные ограничения более не распространяются на поставки, а также продажу или передачу материалов, оборудования и технологий для модификации 2-х каскадов на атомном объекте Фордо для производства стабильных изотопов.

Кроме того, документ разрешает сотрудничество, связанное с экспортом из Ирана обогащенного урана, запас которого превышает 300 кг, в обмен на передачу Ирану природного урана, а также с модернизацией реактора в Араке.

В указе президента РФ отмечается, что эта деятельность может осуществляться только в том случае, если она соответствует Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Напомним, 18 октября вступило в силу заключенное в июле между Тегераном и шестью мировыми державами соглашение по иранской ядерной программе. Исламская республика должна сократить свой запас низкообогащенного урана до 300 кг. Весь остальной объем должен быть вывезен из страны. В ответ с Ирана снимаются экономические и финансовые санкции СБ ООН, ЕС и США.

Ожидается, что уран из Ирана будет вывозиться в Россию. Москва ведет на этот счет переговоры, и подготовка к вывозу может завершиться к началу 2016 года.