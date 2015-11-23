Чебоксары, 23 ноября, 2015, 15:41 — ИА Регнум. В Чувашии брат главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова стал участником аварии, в которой пострадал один человек. Он привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и оставление места ДТП. В мэрии города подтвердили факт аварии с участием родственника градоначальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

forum.zarulem.ws Авария с участием родственника главы администрации Чебоксар

Авария произошло вечером 21 ноября по Эгерскому бульвару в Чебоксарах. По данным МВД по Чувашии, водитель иномарки «Мицубиси-Аутлендер» выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21 150. В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка «жигулей», которая в настоящее время выписана из больницы и находится на амбулаторном лечении.

По данным правоохранителей, виновником аварии является водитель иномарки, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях — в частности, за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования и оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Алексей Ладыков подтвердил факт участия своего брата в ДТП, соответствующий комментарий размещён на местном автофоруме. «Да, это мой брат. Он человек взрослый, самостоятельный. Сам переступил черту, и сам несёт ответственность за это. Все близкие и родные сейчас испытывают одновременно боль и стыд, и каждый осознаёт долю своей вины в поступке оступившегося члена нашей семьи. Поэтому прошу прощения у пострадавших в этом ДТП, а виновный должен ответить по закону», — приводятся слова Ладыкова.

Отметим, что в апреле этого года «пьяную» аварию совершил депутат Госсовета Чувашии, единоросс Олег Таланов. ДТП произошло в ночь с 24 на 25 апреля в центре Чебоксар. Таланов, управляя «Mицубиси-Пажеро», при повороте налево не уступил дорогу идущему транспорту и столкнулся с «жигулями». В результате аварии водитель отечественной машины получил ранения и был доставлен в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Депутат отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Вину в совершении ДТП он признал публично и заявил, что компенсирует пострадавшему материальный и моральный вред, оценив его в стоимость автомобиля, что и было сделано при свидетелях.

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