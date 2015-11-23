Ереван, 23 ноября, 2015, 15:35 — ИА Регнум. План летнего призыва в Вооруженные силы Армении выполнен полностью, и даже перевыполнен, составив 103,8%, заявил заместитель начальника Главного штаба ВС Армении Мовсес Акопян на проходящих в Национальном Собрании слушаниях.

Photolure Мовсес Акопян

По его словам, летний призыв, прошедший 1−31 июля, был организован на высоком уровне. В ходе призыва вместо предусмотренных 7 тысяч военнослужащих было призвано 7269. «Некоторые призывники, ранее признанные негодными для службы местными медкомиссиями, по заключению Центральной комиссии были признаны годными», — пояснил Акопян.

По его словам, в ряды армии наряду с основным составом были призваны 481 человек, ранее освобожденных в связи с отсрочкой, 108 человек, по той или иной причине не попавшие на учет, 101 призывник, уклонявшийся от службы, отчисленные из вузов 32 призывника, 16 человек из других категорий.

Мовсес Акопян заявил, что медосмотр призывников проходит в соответствии с принятыми стандартами, и каких-либо острых проблем в этой области нет. При этом он подчеркнул, что совершенно исключить недочеты в ходе прохождения медкомиссии со стороны призывников невозможно.

Отвечая на вопрос о возможных давлениях в ВС Армении на военнослужащих в ходе конституционного референдума, глава Геншатаба исключил подобное. «Вы можете сами убедится в этом, осуществив контроль на избирательных участках», — заявил Акопян.