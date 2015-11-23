Симферополь, 23 ноября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что жителям полуострова необходимо готовиться к худшему варианту — период ЧС продлится до запуска первой очереди энергомоста через Керченский пролив. Его ввод в эксплуатацию намечен на 22 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1366x768.ru

По словам Аксёнова, правительством РФ принимаются все необходимые меры для восстановления энергоснабжения. Он также успокоил жителей Крыма: «запасы продовольствия на территории Республики Крым сформированы в полном объёме, запасы топлива полностью обеспечивают потребности республики и никакого ажиотажа нет, недостатка топлива не предвидится».

Кроме того, работает в полном объёме транспортная схема поставки продовольствия, лекарственных препаратов, товаров первого потребления. Принимаются все меры для мобилизации всех возможных источников генерации, разрабатывается схема подключения тех населенных пунктов, где электричества нет с момента отключения — 00:20 22 ноября, добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, по которой доставлялась электроэнергия в Крым и южные регионы Украины. В результате этого весь полуостров был обесточен. На место прибыли ремонтные бригады, а также активисты блокады Крыма, которые хотят не допустить возобновления полноценных поставок электроэнергии на полуостров.

Читать также: В Кремле нет информации о восстановлении Украиной ЛЭП в Херсонской области

Республика Крым осталась без электричества около 00:20 22 ноября. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел — четыре дела возбудило МВД Украины, еще одно — прокуратура Крыма.

В настоящее время электричеством собственной генерации обеспечивается около трети потребителей, на полуострове введены графики аварийных отключений электроэнергии и подачи воды.