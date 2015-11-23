Архангельск, 23 ноября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Уже на протяжении четырех дней в Архангельске бушуют сильные снегопады. Снегоуборочная техника явно не справляется с расчисткой дорог. Ежедневно мэрия рапортует о том, сколько кубометров снега вывезено с городских улиц, но на деле ситуация не меняется: внутридворовые проезды завалены снегом, автомобили и молодые родители с колясками утопают в снегу, буксуют, на проезжей части и тротуарах, которые представляют собой просто тропинку, образовалась коллейность и лед, что создает аварийные ситуации на дорогах. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается лишь у здания правительства области и областного парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Архангельск 23.11.2015

По информации архангельских синоптиков, обильные снегопады обрушились на областной центр еще 19 ноября и не прекращаются до сих пор. «За последние четыре дня в Архангельске выпало 20 миллиметров снега, что составляет примерно треть месячной нормы (норма — 60 мм). Высота снежного покрова составялет 21 сантиметр. Больше всего осадков выпало в городах Архангельске и Северодвинске. Что касается дальнейших прогнозов, то с 24 ноября интенситвность выпадения осадков несколько замедлится, но к 26 ноября регион вновь накроют снегопады», — сообщили в Севгидромете.

Негативную тенденцию по увеличению числа дорожных аварий за минувшие три дня омтечают и сотрудники госавтоинспекции. Так, по данным статистики, за прошедшие четыре дня на дорогах области произошло более 100 ДТП: 22 аварии, где пострадали люди, 1 человек погиб и 81 административное ДТП, при которых пострадали только транспортные средства. «Неблагоприятные погодные условия всегда вызывают увеличение числа аварий. Что касается снегопада, то в городе на протяжении нескольких дней наблюдаются пробки. Водителям рекомендуем быть максимально аккуратными и внимательными за рулем», — пояснили в региональном управлении ГИБДД.

По информации пресс-службы мэрии города, не прекращающийся в течение трех суток снегопад потребовал от подрядных организаций усиленной работы. Всего для уборки снега привлечено до 100 единиц техники. За три дня с улиц Архангельска вывезено более 9 тыс. кубометров снега. Перед подрядными организациями были поставлены задачи по усилению работы по расчистке улиц и тротуаров от снега.

Напомним, на протяжении зимнего периода прошлого года в Архангельске наблюдалась такая же критическая картина. Снег с проезжей части, внутридворовых проездов и территорий убирался крайне плохо. Чиновники обвинили в произошедшем одну из подрядных организаций, выигравшую конкурс. Руководителем организации является депутат Олег Черненко. В этом году данная подрядная организация также фигурирует в уборке города от снега.