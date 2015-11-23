Москва, 23 ноября, 2015, 14:50 — ИА Регнум. Убытки туроператоров от запрета полётов в Египет составят 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

Василий Поленов. Египет. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

«1,7 млрд руб. — это прямые убытки, которые понесли крупнейшие туроператоры, по их информации. Эта информация отправлена в правительство, теперь туроператоры должны эти сведения подтвердить», — сказал Сафонов.

Такая информация Ростуризмом получена от туроператоров. Теперь туроператоры, предоставившие эти данные в Ростуризм, должны подтвердить информацию документально.

Ранее от туроператоров поступали сведения о потерях в 1,5 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, потери российских туроператоров от прекращения авиасообщения с Египтом оцениваются приблизительно в 1,5 млрд рублей. Об этом 11 ноября сообщила официальный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

6 ноября президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин катастрофы самолёта Airbus А-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове.

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