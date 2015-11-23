Минск, 23 ноября, 2015, 14:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, прибывшего в Минск во главе делегации 47-го региона РФ. Стороны наметили те направления во взаимной торговле, в которых возможен прорыв, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нас выбирают (фрагмент)

По словам Александра Лукашенко, Ленинградская область входит в число ключевых стратегических партнеров его страны из числа субъектов РФ. Товарооборот Белоруссии с Ленобластью в 2014 году превысил полмиллиарда долларов. Однако, считает Лукашенко, необходимо «сделать существенный рывок вперед». «И начинать нам следует с таких традиционных направлений двустороннего сотрудничества, как сельское хозяйство, строительство, продукция машиностроения», — сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Александр Дрозденко заявил о том, что на рынке сложились дополнительные предпосылки для расширения сотрудничества между партнерами из Белоруссии и Ленобласти. «Мы заинтересованы в совместной работе в сфере агропромышленного комплекса: как в приобретении белорусской техники (…) так и в создании сервис-центров и участии белорусских аграриев в открытии селекционного центра семеноводства в Ленинградской области. Кроме того, крайне перспективной нам представляется закупка у вас автобусов, грузовых и дорожных машин. Ленинградская область может предложить сотрудничество в племенном деле и селекции семян», — сказал Александр Дрозденко.

Президент Белоруссии и губернатор Ленинградской области решили, что все новые предложения будут включены в Программу торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительством Ленинградской области и правительством Республики Белоруссия на 2016−2018 годы. Документ подпишут в начале следующего года.

В ходе визита в Минск делегация Ленобласти встретилась также с послом РФ в Белоруссии Александром Суриковым. Кроме того, Александр Дрозденко посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Губернатор Ленинградской области от имени жителей региона возложил венок к монументу Победы в центре Минска.

В программе визита делегации 47-го региона также — шестое заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Белоруссии и Ленинградской области, посещение холдинга «Амкодор».

Приезд Александра Дрозденко — первый визит главы российского региона в Минск после выборов президента Белоруссии в октябре 2015 года, на которых победил Александр Лукашенко.

Напомним, что взаимодействие Ленинградской области и Белоруссии осуществляется в соответствии с соглашением между правительством Ленинградской области и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, заключенным в мае 2006 года, а также соглашениями о сотрудничестве с Минской, Гомельской и Витебской областями.

В целях обеспечения реализации Соглашения и выявления новых перспективных направлений сотрудничества совместно с белорусской стороной разрабатываются Программы сотрудничества на трехлетний период.

Для своевременного решения возникающих проблемных вопросов, выработки согласованных действий по реализации соглашения и программы сотрудничества в 2006 году в Ленинградской области образована рабочая группа по развитию сотрудничества с Республикой Белоруссия, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, задействованные в реализации соглашения и программы, а также руководители хозяйствующих субъектов Ленинградской области, заинтересованных во взаимодействии с белорусскими коллегами.

Введено в практику проведение ежегодных совместных заседаний рабочей группы «Ленинградская область — Белоруссия».