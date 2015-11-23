Саратов, 23 ноября, 2015, 14:16 — ИА Регнум. По утверждению саратовских чиновников, себестоимость одного проезда в муниципальном электротранспорте на сегодняшний день составляет 24 рубля, что, по их мнению, является основанием для повышения проезда в городском электротранспорте с 15 до 17 рублей (на 13,3%), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам замглавы администрации Саратова по экономическим вопросам Елены Ножечкиной, новый тариф не превышает предельный уровень стоимости услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортом общественного пользования, установленный правительством Саратовской области в октябре текущего года.

На заседании постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле Саратовской городской думы она указала, что тарифы будут по-прежнему ниже себестоимости — 24 рубля. Однако их повышение позволит сократить убыток МУПП «Саратовгорэлектротранс» на 38 млн рублей в год.

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Отмечено, что проектом решения предлагается сохранить на прежнем уровне тарифы на месячные проездные билеты, установленные в 2014 году: для организаций — 900 рублей на 1 вид транспорта, 1350 рублей — на два вида (трамвай и троллейбус), для граждан — 700 рублей на 1 вид транспорта и 840 рублей на 2 вида, для студентов и пенсионеров — 550 и 630 соответственно (75% от стоимости месячного гражданского проездного билета). Стоимость проездных для обучающихся областных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных учреждений проектом решения не устанавливается, поскольку данные полномочия осуществляет облправительство.

Депутаты поддержали предложение мэрии. Депутат Сергей Крайнов отметил, что МУПП «Саратовгорэлектротранс» находится в тяжелом финансовом положении. Он заявил, что хроническое недополучение средств за перевозку льготной категории граждан и заниженный расчет компенсационных выплат из областного бюджета за их перевозку (при тарифе 15 рублей за 1 поездку расчетная стоимость поездки льготника исчисляется 5 рублями), а также уменьшение суммы субсидий из городского бюджета привело к убыточности МУПП и, как следствие, к ряду проблем в работе предприятия (сокращение штатной численности, устаревание подвижного состава, прекращение капитального ремонта трамваев и троллейбусов и так далее).

Крайнов подчеркнул, что повышение тарифа до 17 рублей является одной из мер для снижения убыточности МУПП. Его поддержал депутат Виктор Марков, который призвал своих коллег проголосовать за проект решения, поскольку это позволит избежать ухудшения финансово-экономического положения МУПП «Саратовгорэлектротранс» и сохранить городской электрический транспорт, имеющий огромную социальную значимость для горожан. В итоге члены комиссии практически единогласно одобрили вопрос и вынесли его на ближайшее заседание думы.

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