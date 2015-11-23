Москва, 23 ноября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. Западные СМИ, проигнорировав публикацию итогов расследования Всемирного антидопингового агентства, выставили Россию единственной допинговой «злодейкой», пишет Il Giornale.

humus.dreamwidth.org Образ России в западной прессе. Карта 1877 года

Согласно данным расследования, допинг употребляли не только российские спортсмены, однако, это забылось читателями — эта информация была опубликована всего через несколько дней после терактов в Париже.

Журналист Марчелло Фоа отметил, что одной из новостей стало развитие ситуации с допинговым скандалом. Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало информацию о России до завершения расследования, тем самым засекретив все данные о других странах.

Весь доклад был опубликован 19 ноября. В нем указано, что, помимо России, еще пять стран не прошли проверку: Андорра, Израиль, Аргентина, Боливия и Украина, а Франция, Испания, Бельгия, Греция, Бразилия и Мексика находятся теперь под пристальным наблюдением агентства.

Тем не менее крупные СМИ эту новость попросту проигнорировали. Даже население этих 11 стран почти не узнало о том, что и спортсмены их государства нечестно играли. Теперь в памяти общественности Россия останется единственной обвиняемой в допинговом скандале.