Симферополь, 23 ноября, 2015, 14:14 — ИА Регнум. Ситуация с ограничением электроснабжения Крыма может затянуться вплоть до введения в эксплуатацию первой очереди энергомоста через Керченский пролив. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«На территории Украины совершен теракт, в результате которого Крым остался без электрической энергии. На сегодняшний день правительством Российской Федерации и нами предпринимаются все меры для того, чтобы подать электроэнергию в сети потребителям. Однако, исходя из нынешней политической ситуации на Украине, которая сложилась за последние несколько месяцев, из-за тех крымчан, которые участвуют в блокаде и пытаются создать Крыму определённую деструктивную ситуацию, мы считаем, что необходимо готовиться к худшему варианту, а именно: период ЧС продлится до момента ввода в эксплуатацию первой очереди энергомоста через Керченский пролив, то есть до 22 декабря. Но это не 100%», — говорится в заявлении главы Крыма.

Аксенов добавил, что правительством РФ принимаются все необходимые меры для восстановления энергоснабжения, однако, по словам Аксенова, период ограничений может затянуться.

«Хочу успокоить всех: запасы продовольствия на территории Республики Крым сформированы в полном объёме, запасы топлива полностью обеспечивают потребности республики и никакого ажиотажа нет, недостатка топлива не предвидится. Транспортная схема поставки продовольствия, лекарственных препаратов, товаров первого потребления работает в полном объёме», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов заявил, что принимаются все меры для мобилизации всех возможных источников генерации, разрабатывается схема подключения тех населенных пунктов, где электричества нет с момента отключения — 00:20 22 ноября.

«Профильным министрам поставлены задачи, в частности, решить вопросы с отоплением функционирующих котельных. С Правительством Российской Федерации согласовано, что все резервные источники энергии, которые есть на материке, будут направлены нам в кратчайшие сроки. Должна быть обеспечена связь на 100% по регионам, даже там, где нет света. Дизель-генераторы будут установлены к каждой вышке в каждом населённом пункте, что обеспечит связь и интернет», — говорится в заявлении Аксенова. Генераторами также будут оборудованы и школы — это решение уже согласовано с правительством РФ, деньги на эти цели выделены.

«Благодарим крымчан за понимание, за терпение, и хочу прояснить, что ситуация, связанная с тем, что жители сделали свой выбор в прошлом году, конечно, связана с некоторыми трудностями. И такие трудности мы сегодня испытываем, но свобода стоит того, чтобы за неё бороться таким образом. Никакие враги не поставят нас на колени, и вопрос с помощью шантажа решаться с нами не будет. Только добровольные отношения, направленные на урегулирование ситуации, могут восстановить равновесие в плане отношений на сегодняшний день между нашими странами. Пока таких шагов нет, поэтому прошу всех запастись терпением, войти в ситуацию, в наше положение. Правительство на сегодняшний день делает всё возможное. Ещё раз благодарю крымчан за понимание и помощь», — заявил Аксенов.

Крым и Севастополь остаются без электроснабжения уже вторые сутки — из-за прекращения поставок с территории Украины.

Между тем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Севастополе власти заявляют о нехватке дизель-электрогенераторов — для обеспечения потребностей города необходимо около 150 штук. От наличия мобильных электростанций зависит и работа связи — аккумуляторы на станциях, обеспечивающих телефонную и мобильную связь, не успевают полностью зарядиться в течение трех часов (именно на столько включают свет по графику) — а это грозит уже выходом их из строя.