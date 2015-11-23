Санкт-Петербург, 23 ноября, 2015, 14:04 — ИА Регнум. Оптимизм петербургских чиновников основан на том, что индекс промышленного производства (ИПП) за январь — октябрь 2015 года просел на 8,3%, что почти на полпроцента лучше показателя первых трех кварталов текущего года. А за октябрь, по сравнению с сентябрем, он и вовсе вырос на 11%, показали свежие данные Петростата.

Советский плакат «Как работал так и заработал»

Снизить темпы падения экономике Петербурга помогли обрабатывающие производства. Например, металлургия, которая получила бонус в виде ослабшего рубля, что сделало отечественную продукцию привлекательней для покупателей за рубежом. По данным регионального органа статистики, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий прибавило за 10 месяцев 5,8%. Так, один из крупных городских налогоплательщиков — ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», который в октябре перешел к процедуре финансового оздоровления, к октябрю нарастил объемы выплавки стали до 14 тыс. т в месяц. Это вдвое больше, чем в июне. Доля экспортных контрактов завода по итогам первого полугодия составляла 61%.

Снизили темпы падения и другие отрасли, усилившие экспортный потенциал слабым рублем. В частности, целлюлозно-бумажное производство (в минусе на 2,4%), а также производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (потери отрасли Петростат оценил в 13,4% к показателю прошлого года). Обработка древесины и производство изделий из дерева показали положительный результат в 2,2%.

Объем отгруженных товаров в обрабатывающих отраслях вырос на 5,9%, в первую очередь за счет металлургии. Также Петербург может похвастаться приростом добычи полезных ископаемых на 10,4%. Правда, значимость данного показателя оценить трудно, так как доля этого вида деятельности в экономике города слишком мала. Рядовому петербуржцу с падающими доходами вряд ли легче от того, что в городе немного больше «накопали песка». Однако на этом фоне более чем заметно падение в таких значимых отраслях, как производство транспорта (минус 17,5%), строительство или пищепром.

Так, автозаводы города выпустили за 10 месяцев свыше 250 тыс. автомобилей, что на 15,6% меньше показателя аналогичного периода 2014 года. Наблюдается позитивная динамика в сравнении с предыдущими месяцами, поскольку спрос на автомобили потихоньку выходит из глубокого минуса. По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в октябре в городе на Неве продано на 34% меньше автомобилей, чем за этот же месяц прошлого года, но одновременно октябрь зафиксировал третий, по объему продаж, результат за год. Больше машин ушло покупателям только в июне и сентябре, когда народ стал активно брать авто из-за опасений роста курса валют. В октябре дилеры готовились к новому снижению продаж, но резкого охлаждения рынка не произошло, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Впрочем, в следующие два месяца динамика продаж может ухудшиться: денег у населения больше не стало.

Сокращаются и объемы строительства жилья. За январь — октябрь в Петербурге введено 2,1 млн кв. м, что в сравнении с показателем прошлого года меньше на 6,2%. Это неудивительно — в кризис тает платежеспособный спрос. Но соседняя Ленобласть выдает фантастические цифры: объем ввода сопоставим с Петербургом, но прирост к прошлому году — 162%! Регион стал рекордсменом по вводу домов на душу населения среди субъектов северо-запада и серебряным призером среди регионов России, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Аналитики рынка не удивлены. Значительная часть «ленинградской» застройки сосредоточена в пригородной зоне Петербурга, относящейся ко Всеволожскому району Ленобласти. Предложение здесь за три квартала выросло на 7%, подсчитали в Knight Frank SPb. «Сокращение доступных пятен, исчерпание возможностей уплотнительной застройки в городской черте, политика городской администрации и переход от точечной застройки к квартальной за счет редевелопмента бывших промышленных территорий подталкивают смещение девелоперской активности в сторону пригородных территорий», — объясняет руководитель отдела исследований рынка недвижимости компании Тамара Попова.

Однако «головокружение от строительных успехов» трудно разделить ввиду того, что социальная и транспортная инфраструктура в пригородах не отвечает потребности. Застройка здесь более напоминает не развитие новых территорий, а уплотнение резерваций «коробками в поле». По мнению гендиректора агентства INFOLine Ивана Федякова, это иллюстрирует отсутствие диалога между Ленобластью и Петербургом. Регионы начали взаимодействовать в части дорожного строительства в пригородах, но этого недостаточно.

Разница между регионами заметна и в пищевой промышленности. В Петербурге за 10 месяцев отрасль потеряла 5,2% к показателю 2014 года, в Ленобласти почти столько же нарастила: 6,2%. В Петербурге просели производство алкоголя и мясных полуфабрикатов (около 25%), в Ленобласти производства мяса потеряло лишь 3%.

Туго идут дела у рыбного сектора, который ввиду санкций столкнулся с дефицитом сырья. Производство рыбы и консервов в Петербурге снизилось на 3,5%, в Ленобласти — почти на четверть. Также на 22% упало в Ленобласти производство молока, а в Петербурге этот показатель топчется у нуля. Производство сыра и творога в Ленобласти показало 36% к уровню января — октября 2014 года. Это частично объясняет изобилие на прилавках продукции из отдаленных регионов России, которые замещают ушедший импортный товар. Зато вперед в обоих регионах идет кондитерский сектор: он вырос на 15−20%. Как отмечает Иван Федяков, все дело в коротком цикле производства: он дает быстрый результат.

По мнению эксперта, в части пищепрома Петербургу не всегда стоит влезать в конкурентную борьбу с соседним регионом. «Не думаю, что переработку молока стоит рассматривать как стратегическую отрасль Петербурга, несмотря на огромную емкость рынка. Это тот случай, когда стоит поискать варианты кооперации с областью», — говорит Федяков.

Это утверждение справедливо и для других отраслей. Область уже во многом превосходит соседа: по ИПП регион потерял за 10 месяцев всего 0,8%, а Петербург, как уже говорилось, 8,3%. Стабильность экономики города на Неве создает ощущение «стабилизации на уровне плинтуса», считает эксперт, потому что падать ниже некуда. По его мнению, четвертый квартал предварительно можно назвать «дном» петербургской экономики при условии, что внешние условия не ухудшатся. Восстановление же будет медленным и затяжным, и его перспективы во многом зависят от наличия внятной стратегии развития города, в том числе в кооперации с Ленобластью.

«Многие предприниматели уже предпочитают переводить производство в область или перерегистрируют его, — поясняет Иван Федяков. — Область предлагает более дешевую рабочую силу, лучший доступ к инфраструктуре, налоговые послабления». Эксперт поясняет, что движение индустрии за пределы мегаполиса естественно: заводским трубам не место в центре города. Но Петербург рискует совсем растерять промышленный потенциал, если уходящие производства заменят только жилье и магазины. Где тогда работать и как кормить пятимиллионное население?

Как считает эксперт, городу стоит подумать о привлечении высокотехнологичных, современных и экологичных производств, которые максимально задействуют и мощный экспортный потенциал «окна в Европу». А это сложно сделать без сбалансированных с соседним регионом инвестиционных планов и промышленной политики. «Наши различия должны дополнять друг друга, в противном случае все сведется к перерегистрации предприятий туда, где предложат более щадящий налоговый режим», — заключает эксперт.