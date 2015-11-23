Бразилиа, 23 ноября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. Биологи, судя по всему, являющиеся поклонниками романов Джона Р.Р. Толкина «Властелин колец», нашли на юго-востоке Бразилии новый вид паукообразных и назвали его andumoema smeagol, то есть Смеагол (Голлум в русскоязычной версии). Ученые опубликовали описание нового вида паукообразных в журнале ZooKeys.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Две крепости». реж. Питер Джексон. 2002 год. США, Новая Зеландия Голлум

Скорее всего, причиной того, что обнаруженного членистоногого нарекли таким именем, стали особенности обитания и поведения паука. Так, он живет на протяжении долгого времени лишь в темных и влажных пещерах, в следствие чего его цвет стал бледно-желтым: в его организме не вырабатывается меланин. Помимо этого, из-за темного места обитания, которое он никогда не покидает, паук лишился органов зрения. Рацион его составляют падаль.

Однако, только что обнаруженный уникальный вид паукообразных может вымереть, обеспокоены ученые. По их словам, это связано с тем, что бразильский голлум совсем не приспособлен к жизни вне пещеры. Поэтому биологи продолжают исследовать членистоногого и ищут пути спасения его от исчезновения.

ИА REGNUM напоминает, Голлум в русскоязычной версии (в оригинале Смеагол) — персонаж, играющий одну из ключевых ролей в романе Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 года) и «Властелин Колец» (1954 года). Когда-то, во времена, которые сам голлум уже не помнит, это существо было хоббитом, однако найдя однажды кольцо всевластия, он переменился. Кольцо даровало ему долгую жизнь, но жизнь в пещере, далеко от близких и людей, лишив хоббита прежнего вида и превратив его в жестокое и сильное, но трусливое и лживое существо.

Что касается кожи голлума, то в первоначальной версии «Хоббита» она имеет блестящий черный оттенок. В мультфильме Бакши смеагола изобразили в виде симбиоза паука и лягушки. В киноверсии Джексона кожа, напротив, была показана очень бледной.

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