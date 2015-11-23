63% средств калужской казны направлено на социальные расходы
Калуга, 23 ноября, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Доходы региональной казны с начала этого года превысили 32,5 млрд 581 млн рублей доложила сегодня, 23 ноября на заседании правительства Калужской области министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По ее словам, темп роста областной казны к аналогичному периоду прошлого года составил 116%. Расходы достигли почти 35 млрд 993 млн рублей.
Так, на финансирование социальных расходов направлена значительная часть средств — 63%, или 22,6 млрд рублей. Из бюджета области финансировались 24 государственные, одна территориальная и девять ведомственных целевых программ, а также программа модернизации системы здравоохранения. На эти цели потрачено более 34,8 млрд рублей, или около 97% расходов.
Отметив, что следующий финансовый год будет непростым для Калужского региона, первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев рекомендовал руководству профильного министерства активизировать деятельность областной и муниципальных комиссий по укреплению бюджетной дисциплины, а также повысить эффективность налогового контроля на территории региона.