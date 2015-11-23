Калуга, 23 ноября, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Доходы региональной казны с начала этого года превысили 32,5 млрд 581 млн рублей доложила сегодня, 23 ноября на заседании правительства Калужской области министр финансов области Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По ее словам, темп роста областной казны к аналогичному периоду прошлого года составил 116%. Расходы достигли почти 35 млрд 993 млн рублей.

Так, на финансирование социальных расходов направлена значительная часть средств — 63%, или 22,6 млрд рублей. Из бюджета области финансировались 24 государственные, одна территориальная и девять ведомственных целевых программ, а также программа модернизации системы здравоохранения. На эти цели потрачено более 34,8 млрд рублей, или около 97% расходов.

Отметив, что следующий финансовый год будет непростым для Калужского региона, первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев рекомендовал руководству профильного министерства активизировать деятельность областной и муниципальных комиссий по укреплению бюджетной дисциплины, а также повысить эффективность налогового контроля на территории региона.