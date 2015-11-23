Барнаул, 23 ноября, 2015, 13:46 — ИА Регнум. Активисты Барнаула откликнулись на призыв известного архитектора Александра Деринга: они помогают восстанавливать комплекс зданий старинного сереброплавильного завода, который является памятником архитектуры федерального значения.

Вид Барнаульского сереброплавильного завода. Фото 60-х гг. XIX в

Неравнодушные граждане, среди которых студенты и даже дети, провели уже девять субботников. Общественники расчищали территорию, восстанавливали кирпичную кладку и делали мелкий ремонт конструкций. На накопленные в складчину деньги купили бензопилу и убрали большой участок с кленами на плотине. А к новому году объявлена акция «Новый год на спичке»: активисты намерены собрать пожертвования и установить новогоднюю елку.

«Барнаульский серебро-плавильный завод. Вторая плавильная фабрика. Удивительное по красоте живописное полотно, сотканное из тысяч керамических кирпичей. Можно часами рассматривать каждую арку и каждый кирпич, среди которых немало с загадочными клеймами. Гнезда в верхней части под остатками стропильных балок — под вспомогательные «подстропильные ноги», — делится своими впечатлениями Александр Деринг на своей странице в соцсети.

Между тем, активность общественников вызвала вопросы у городских чиновников. В средствах массовой информации даже появились высказывания о незаконности волонтерских действий на бывшем сереброплавильном заводе.

«Официально заявляю, что у меня на руках есть все правовые документы на проведение работ: реставрационное задание, выданное Управлением культуры, Договор на авторский надзор с нынешними собственниками в лице конкурсного управляющего и Охранные обязательства с актами осмотра территории и перечнем устранений, — в том числе, уборка кленов. Более того, неверно истолковано участие города в этих мероприятиях», — подчеркнул Александр Деринг.

Архитектор убежден, что горожане заинтересованы в сохранении заповедной территории, откуда начинался Барнаул.

«Только объединение усилий власти, общественников и просто неравнодушных людей поможет сдвинуть этот важный процесс с мертвой точки. И наша Спичка «проснется от летаргического сна», — подчеркнул Александр Деринг.

Справка:

Барнаульский сереброплавильный завод был основан в 1744 году. Это было самое большое сереброплавильное предприятие в империи. Ежегодно на нем выпускалось от 2 до 7 и даже 16 тонн драгоценной продукции.

«Сереброплавильные предприятия Алтая многие десятилетия выплавляли до 90 процентов всего этого металла в России. А шлаком с кусочками отработанной руды мостили дороги и гатили болотистые низины в черте города. В каждом таком фрагменте осталось до трети невыделенного драгоценного металла. Недаром же раньше столичные издания писали, что жители Барнаула ходят по серебру», — напоминает корреспондент «Алтайской правды» Анатолий Муравлев.

Производственные здания Барнаульского сереброплавильного завода (первая плавильная фабрика, рудоприёмная контора, кузница, вторая плавильная фабрика, заводская ограда с воротами, плотина на реке Барнаулке, обжигательная фабрика) отличались надежностью исполнения, простотой и строгостью конфигурации, четкостью внутреннего членения.

Позднее, с 1894 года, в его помещениях был размещен лесопильный завод им. И. С. Казанцева, а в 1942 на базе предприятия разместилась спичечная фабрика, которую эвакуировали из Белоруссии.

В середине 2007 года общественности был представлен проект реконструкции бывшего сереброплавильного завода. ООО «Алтайград» заявило, что собирается построить историко-культурный центр с реконструкцией в первоначальном виде сереброплавильного завода и других старинных зданий. Но помешал экономический кризис и «сердце Барнаула» досталось агрохолдингу «Изумрудная страна», задолжавшему банку 20 миллиардов рублей.