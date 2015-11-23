Москва, 23 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают, предпринимает ли Киев какие-либо меры для восстановления электроснабжения Крыма.

Цитата из м/ф «Комаринская». реж. Инесса Ковалевская. 1980. СССР Тьма

По его словам, какой-либо информации пока нет. «Хотя мы призываем восстановить», — сказал Песков. Он отметил, что российская сторона «предпринимает все необходимые меры… с тем, чтобы в той мере, в какой это возможно, компенсировать эту аварийную ситуацию».

Песков подчеркнул, что в любой стране есть экстренные службы, которые имеют возможность срочно ликвидировать последствия тех или иных техногенных, или рукотворных, или природных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Херсонской области были подорваны опоры ЛЭП, по которой доставлялась электроэнергия в Крым и южные регионы Украины. В результате этого весь полуостров был обесточен. На место прибыли ремонтные бригады, а также активисты блокады Крыма, которые хотят не допустить возобновления полноценных поставок электроэнергии на полуостров.

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Республика Крым осталась без электричества около 00:20 22 ноября. По данному факту уже возбуждено несколько уголовных дел — четыре дела возбудило МВД Украины, еще одно — прокуратура Крыма. В настоящее время электричеством собственной генерации обеспечивается около трети потребителей, на полуострове введены графики аварийных отключений электроэнергии и подачи воды.