Самара, 23 ноября, 2015, 13:42 — ИА Регнум. Финансовая поддержка на приобретение жилья в объеме 3,5 млн рублей оказана фехтовальщику Павлу Сухову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У меня семья, маленький ребенок и вопрос приобретения собственного жилья стоял давно и остро, — рассказал Сухов. — Думаю, что все понимают, насколько трудно и дорогостояще обзавестись своей жилплощадью. Очень рад, что министерство спорта помогло решить эту проблему. Строительство дома в районе Постникова Оврага, в котором мы купили двухкомнатную квартиру, близится к сдаче. В начале следующего года планируем справить новоселье. Это событие придает мне массу положительных эмоций в преддверии важнейших отборочных стартов на Олимпийские игры».

По информации облправительства, в 2015 и 2016 годах выплата из региональной казны предоставляется спортсменам, которые входят в список кандидатов на участие в XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также отвечают определенным критериям, связанным с высокими спортивными результатами.

«Исходя из имеющихся финансовых возможностей, мы создаем спортсменам Самарской области условия для тренировочного процесса и профессионального роста в нашем регионе, — прокомментировал глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. — Очевидно, что в определенных вещах нам трудно конкурировать с некоторыми другими субъектами, например, Москвой и Татарстаном. Одна из наших задач — сделать все возможное, чтобы минимизировать отток талантливых спортсменов».

По данным ведомства, в Самарской области действует система соцподдержки спортсменов и тренеров. Спортсмены, являющиеся членами сборных команд России, получают ежемесячные стипендии из средств регионального бюджета (от 7,5 до 25 тыс. рублей). Предусмотрены премии за высокие спортивные результаты. Пожизненные стипендии губернатора получают чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренеры, постоянно проживающие на территории Самарской области.

В 2015 году из средств бюджета Минспорта области социальную поддержку получили около 500 спортсменов и тренеров на общую сумму 110 млн рублей.

Напомним, по итогам сезона 2014/2015 Павел Сухов вошел в ТОП — 30 сильнейших шпажистов мира по рейтингу Международной федерации фехтования (26 место). В настоящее время занимает 17-ю позицию.

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