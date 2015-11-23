Киев, 23 ноября, 2015, 13:34 — ИА Регнум. В главном аэропорту Украины «Борисполь» полиция задержана пассажира с боевой гранатой.

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Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сказано в сообщении пресс-службы, 35-летний житель Донецкой области пытался пронести на борт самолета боевую гранату РГД-5 в ручной клади. Он объяснил свой поступок тем, что «забыл» выложить из сумки боеприпасы, когда укладывал личные вещи».

«Взрывотехники, которые прибыли на место происшествия, указали: обнаружены у пассажира предметы внешне похожи на боевую гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2. Столичные правоохранители изъяли и направили на экспертизу опасные находки», — сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство, забывчивому пассажиру грозит до 7 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Днепропетровске был задержан бездомный, купивший гранату за 25 гривен, а в Мариуполе школьник принес боевую гранату в школу.