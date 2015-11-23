Москва, 23 ноября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. Зоозащитница Виктория Павленко признана виновной в краже собаки-поводыря у певицы Юлии Дьяковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Гагаринского суда города Москвы.

epica-awords.com Собака-поводырь

Павленко обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба»). Ей грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Зоозащитница не признаёт себя виновной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля этого года на Дьякову напали неизвестные возле метро «Профсоюзная» в Москве и украли её собаку-поводыря, лабрадора Диану. Без собаки девушка не может передвигаться по городу.

Этот инцидент получил широкий общественный резонанс. Следственный комитет вскоре собаку нашел и вернул её хозяйке, а также обещал во что бы то ни стало наказать похитителей. Похитительницей оказалась защитница животных Виктория Павленко.

Дьякова рассказала, что Павленко, которую она узнала по голосу, ранее подходила к ней и расспрашивала об условиях содержания собаки.

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