Вашингтон, 23 ноября, 2015, 13:26 — ИА Регнум. С пользователями, которые устанавливают на своих компьютерах программу по блокировке рекламы на сайтах, намерена бороться американская инженерная компания Yahoo. Она проводит тестирование системы на небольшой выборке в США, которая будет препятствовать таким пользователям получать доступ к электронной почте компании в том случае, если они не отключат приложение или расширение, блокирующее рекламу.

psyazbuka.com Не хочу, но надо

Сегодня более 200 млн человек во всем мире избавляются от назойливой интернет-рекламы, устанавливая специальные программы, причем два года назад количество таких пользователей было в два раза меньше, такую оценку дали PageFair и Adobe. Однако блокирование рекламы посредством таких расширений наносят ущерб владельцам сайтов. PageFair и Adobe оценили потери в $22 млрд. В свою очередь UBS называет сумму в $1 млрд.

Таким образом, введя в эксплуатацию программу по борьбе с блокировщиками интернет-рекламы, Yahoo намерено расширить возможности по продаже рекламы, а также увеличить доход, получаемый с размещения её на сайтах.

В свою очередь сами владельцы сайтов, которые в первую очередь несут потери из-за пользователей, пользующихся программным обеспечением по блокировке рекламы, пытаются бороться с этим явлением. Для таких пользователей придумали специальные ограничения, например, получить доступ можно только к черно-белым материалам, пока не отключишь приложение.

Еще один метод борьбы — лишение доступа к действующим интернет-изданиям, предлагая осуществить оплату ежемесячной подписки, как и поступило немецкое издание Bild, либо искаженно отображают действующие страницы сайта, таким способом воспользовалась британская деловая газета CityAM, правда, пока в тестовом режиме. Однако представители некоторых ресурсов честно просят пользователей, пользующихся блокировкой рекламы, отключить приложение хотя бы на момент просмотра конкретного сайта, объясняя это необходимостью получения дохода с продажи рекламы. Такую политику борьбы выбрали, например, издания uardian и Washington Pos.

Отметим, что российские владельцы сайтов также несут убытки из-за программ по ограничению доступа рекламы. Поэтому ресурсы, в частности многие СМИ, пробуют также бороться описанными выше способами.