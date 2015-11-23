Рига, 23 ноября, 2015, 13:19 — ИА Регнум. В период с 13 по 20 ноября в Латвии подтвердились еще 18 случаев падежа диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС) в Видземе и Латгалии, свидетельствует сообщение на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), пишет портал Rus.delfi.lv.

academic.ru Кабан, или дикая свинья

Вирус АЧС констатирован у четырех кабанов в Айзкраукльской волости Айзкраукльского края, у трех — в Валкской волости Валкского края и у двух — в Кастулиньской волости Аглонского края.

По одному кабану, павшему от АЧС, обнаружено в Лимбажской волости Лимбажского края, Рикавской волости Резекнескного края, волости Лиепупес Салацгривского края, Алойской волости Алойского края, в волости Тирзас Гулбенского края, волости Сканькалнес Мазсалацского края, в волостях Лиэзерес и Праулиенас Мадонского края, а также — в волости Штилбену Вилякского края.

Таким образом, в Латвии АЧС в 2015 году констатирована в общей сложности у 872 диких кабанов в 160 волостях 47 краев и в одном городе. В целом же с июня 2014 года в стране эта болезнь констатирована у 1089 диких кабанов. Последний случай АЧС у домашних свиней зафиксирован 9 сентября 2015 года.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу. В 2014 году в Латвии наблюдалась крупная вспышка свиной чумы, тогда пришлось уничтожить несколько тысяч животных.