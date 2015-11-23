Чечня оказалась лидером трезвости
Грозный, 23 ноября, 2015, 13:16 — ИА Регнум. Рейтинг трезвости регионов России возглавила Чеченская республика. На втором месте — Республика Ингушетия, на третьем месте — Дагестан, сообщили в пресс-службе Цетнра Информационных Коммуникаций «Рейтинг».
Национальный рейтинг трезвости составлен на основании совместного исследования Федерального проекта «Трезвая Россия» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», посвящённого «проблеме алкоголизации и оценке эффективности антиалкогольной политики в регионах РФ». По мнению авторов исследования, проблема алкоголизма в России нуждается в эффективных профилактике и противодействии.
«В связи с повышенным вниманием к вопросу профилактики алкоголизма, Федеральный проект «Трезвая Россия» совместно с ЦИК «Рейтинг» провели всероссийское исследование, которое демонстрирует не только степень алкоголизации регионов, но и эффективность антиалкогольного законодательства на местах», — сообщили в пресс-службе.
В основе составления рейтинга лежат следующие критерии:
- число больных алкоголизмом и алкогольными психозами;
- смертность от алкогольного отравления;
- преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения;
- объемы продажи водки;
- объемы продажи пива;
- сила антиалкогольного законодательства в субъектах РФ.
По результатам рейтинга на первом месте оказалась Чеченская республика, на втором — Ингушетия, на третьем — Дагестан. Москва заняла четвёртое место, Санкт-Петербург — пятое. В первую двадцатку рейтинга вошли Московская область, республика Крым, Свердловская область.