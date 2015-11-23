Краснодар, 23 ноября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. В Краснодаре состоялась церемония открытия Генерального консульства Республики Кипр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 23 ноября, в торжественном приёме принял участие глава города Владимир Евланов, а кипрскую сторону представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Георгиос Касулидис и генеральный консул Республики Кипр в Краснодаре Никос Василиу. Среди почетных гостей церемонии также были генеральный консул Греции в Новороссийске Фрагискос Костелленос и и.о. руководителя представительства МВД РФ в Краснодаре Сергей Скородумов.

mfa.gov.cy Генконсульство Кипра в Краснодаре

Как отметил мэр столицы Кубани, с открытием Генерального консульства в Краснодаре у края появилось больше возможностей устанавливать дружеские и партнерские связи.

«Из 500 городских предприятий с иностранным капиталом сегодня 92 работают с участием инвесторов с Кипра. Есть хорошие перспективы сотрудничества в сфере туризма, здравоохранения, торговли и перерабатывающей промышленности», — добавил Евланов.

Георгиос Касулидис выразил удовлетворение результатами своего визита в Краснодар, рассказал о проведенных переговорах в ходе встреч с руководителями региона и семинаров в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. Он также выразил уверенность, что открытие генконсульства «будет способствовать развитию двусторонних отношений из-за географической близости, схожести климатических условий, менталитета южных людей, наличия прямых рейсов авиационного сообщения».

На церемонии выступили и артисты музыкального коллектива одного из самых больших и популярных курортов восточного побережья Кипра — Паралимни. Обе стороны выразили готовность активнее налаживать творческие контакты, а также сотрудничество Кубанского госуниверситета и университета Кипра.

Напомним, фактически консульство Кипра в Краснодаре работает с июня минувшего года. К консульскому округу Генерального консульства относятся Краснодарский, Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Адыгея и Калмыкия, а также северокавказские республики — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия — Алания.

Задачей Генерального консульства является дальнейшее укрепление и развитие существующих отношений между Кипром и Южным федеральным округом в сфере туризма, культуры, экономики и образования. В рамках этого взаимодействия проводится широкий круг совместных мероприятий (побратимство городов, приезд художественных коллективов и др.), которые расширяют и углубляют представление о Кипре на юге России. Основной же объем работы Генерального консульства связан с выдачей виз жителям России, желающим посетить Кипр. Вместе с тем Генеральное консульство оказывает консульскую поддержку гражданам Кипра.

Добавим, что в настоящее время на территории Краснодарского края действуют генеральные консульства еще двух республик — Греции и Турции — оба расположены в Новороссийске. В Краснодаре работает также и Генеральное Почетное консульство Италии в ЮФО и СКФО.