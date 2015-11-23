Ставрополь, 23 ноября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. Восемь родственников фигурантов дела о массовой драке в Минеральных Водах Ставропольского края продолжают бессрочную голодовку четвертый день, сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из участниц акции.

Фото предоставлены родственниками обвиняемых по делу о массовой драке в Минводах

По ее словам, родственники располагаются на улице возле здания армянской общины в городе Минеральные Воды, обогреваясь одеялами и газовым баллоном. В здание общины участников акции не пригласили. Все испытывают слабость, холод, но не намерены прекращать голодовку.

Акция началась 20 ноября. Люди требуют «справедливого суда». В частности, приобщения к делу данных независимых экспертиз, проведенных экспертами в Краснодарском крае и Ростовской области.

Экспертиза, по заверениям родственников, доказывают непричастность к преступлению некоторых фигурантов, которые пытались драку остановить, а не участвовали в ней.

Голодовку начинали 11 родственников, однако сейчас ее продолжают восемь человек. Троим родственникам стало плохо из-за скачков давления и проблем, вызванных сахарным диабетом. Пришлось вызывать скорую помощь, а троим участникам акции прекращать голодовку.

«Нас попросили прекратить акцию и освободить территорию, однако мы отказались, поскольку мы никому не мешаем, не шумим, не создаем препятствий», — сказала сестра одного из обвиняемых.

При этом она отметила, что никакой помощи людям предложено не было.

Напомним, 19 ноября в Ставропольском краевом суде произошел инцидент между родственниками подсудимых и сотрудниками суда. В результате инцидента процесс был сорван, а Следственный комитет начал свою проверку.

На скамье подсудимых находятся 27 обвиняемых. Четверо из них обвиняются в убийстве и хулиганстве. Остальные — в хулиганстве.

По данным следствия, вечером 20 сентября 2014 года в кафе «Евгения» города Минеральные Воды произошла ссора между посетителями.

Пострадавший и его приятель обратились в больницу, куда ворвались преследователи и избили до смерти Анатолия Ларионова, а также нанесли телесные повреждения Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине Станке.

После происшествия ролик с избиением Анатолия Ларионова попал в интернет и вызвал серьезный общественный резонанс. За этим последовал ряд митингов и увольнений муниципальных чиновников. В регионе повысились требования к охране кафе.

Органами предварительного следствия были установлены 33 фигуранта преступлений в кафе и больнице Минеральных Вод. 27 из них задержаны, а в отношении остальных шести обвиняемых, находящихся в федеральном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.