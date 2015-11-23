Ярославль, 23 ноября, 2015, 12:43 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать мнение лидеров фракций в муниципалитете Ярославля о проекте городского бюджета 2016 года. Об основных проблемных точках рассказал руководитель фракции КПРФ Валерий Байло.

Ярославль

Первое, на что обратил внимание в главном финансовом документе города председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерий Байло, — это то, что расходная часть бюджета формируется на полгода.

«Обосновывается это так: мы посмотрим, как у нас будет пополняться доходная часть в следующем году, и в зависимости от этого будет спланирована расходная часть на второе полугодие. На мой взгляд, это не совсем правильно. Даже на исполнение решений судов, обязывающих мэрию провести капитальный ремонт, денежных средств закладывается в два раза меньше», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля.

Также Валерий Байло напомнил, что по сравнению с 2015 годом расходы бюджета сокращены почти на миллиард рублей. Дефицит запланирован в размере 513 миллионов рублей.

«Дефицит увеличивается, что не совсем хорошо для бюджета любого уровня. В бюджете просматривается тенденция к снижению налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности — на бизнес увеличивается налоговая нагрузка, и вместе с этим растут неналоговые сборы: скорее всего, будет увеличена арендная плата за нестационарные торговые объекты», — говорит Валерий Байло.

Что касается доходной части, в городе прогнозируется рост сборов НДФЛ примерно на 8% в связи с тем, что растёт заработная плата. Но это всего лишь прогноз, что будет на самом деле, пока непонятно. Будут сокращения, люди уйдут — значит, сократятся и поступления НДФЛ.

Если в бюджете на 2015 год доходы от продажи муниципального имущества были запланированы в размере одного миллиарда, то на 2016 год эта цифра оказалась вчетверо меньшей — всего 240 миллионов рублей. «Возможно, эта цифра более реалистична. Но это серьезное снижение и послабление для исполнительной власти в получении доходов», — комментирует депутат.

Дорожный фонд города составит в следующем году 402 миллиона рублей, а финансирование дорожного хозяйства в целом увеличивается на 33%.

«Это позитивный момент, однако, вместе с тем сокращение по департаменту городского хозяйства составляет порядка 46%. Это деньги на капитальный ремонт домов, исполнение судебных решений по тем же капремонтам, это транспорт», — говорит лидер коммунистической фракции в муниципалитете Ярославля.

По мнению руководителя фракции КПРФ, в бюджете грядущего года не уделено должного внимания сфере транспорта. Коммунисты будут добиваться, чтобы транспортная отрасль была добавлена в статью муниципальных гарантий, которая должна быть увеличена с 38 до 50 миллионов рублей. Это даст возможность муниципальному «Яргорэлектротрансу» взять кредит на приобретение новых троллейбусов.

«Я буду добиваться выделения порядка 15 миллионов рублей на приобретение подвижного состава для «Яргорэлектротранса» — это 12 низкопольных троллейбусов. Это мы будем делать в соответствии с федеральным законом о доступности общественного транспорта. Ощущается и серьезное недофинансирование учреждений дошкольного и среднего образования в плане материально-технического обеспечения и ремонта. Заложены деньги на первоочередные задачи — зарплаты, исполнение судебных решений, но, к сожалению, не на развитие», — отметил в заключение Валерий Байло.