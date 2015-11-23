Вашингтон, 23 ноября, 2015, 12:40 — ИА Регнум. Американский актер Вин Дизель, знаменитый по фильму «Форсаж 4» и недавней картине «Охотника на ведьм», признался, что 2009 год, когда он посетил Россию, был одним из лучших моментов в его жизни. Об этом он поделился в своем Instagram.

Цитата из к/ф «Риддик». реж.Дэвид Туи. 2013. Великобритания, США Американский актер Вин Дизель

В Instagram актер опубликовал фото, на котором он запечатлен на фоне башен Кремля. Снимок, судя по записи, сделал один из членов съемочной группы, когда Дизель вместе с командой приезжал в Москву для представления фильма «Форсаж 4».

«Мое первое посещение России…2009 год… Съемочная группа «Форсажа» и я просто влюбились в эту страну. Это замечательное воспоминание», — сообщил актер.

После того как в 2009 году Вин Дизель вместе с другими актерами, продюсерами и режиссером Джастином Лином приезжал в Россию на презентацию четвертой части киноленты «Форсаж», он еще не раз посещал страну.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 29 октября этого года на больших экранах в России состоялась премьера одной из последних работ Вина Дизеля «Последний охотник на ведьм». Перед мировым первым показом фильма 13 октября актер, сыгравший главную роль, написал на своей странице в Instagram, что этот фильм — та картина, которую можно смотреть как одному, так и с друзьями. Кроме того, Дизель отметил, что «Последний охотник на ведьм» представляет собой новый, особый жанр кино.