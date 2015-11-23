Белокуриха, Алтайский край, 23 ноября, 2015, 12:36 — ИА Регнум. В Белокурихе сдали первую очередь аэродрома. Подробности сообщила сегодня, 23 ноября, специалист по связям с общественностью ОАО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

www.avsimrus.com На аэродроме «Белокуриха-авиа» прошли пробные полеты

По ее словам, за три месяца инвесторы — АО «Курорт Белокуриха», ОАО «Алтай-west» и СибСМК — подготовили взлетно-посадочную полосу, завершили детальную планировку и начали монтаж здания аэровокзала. В пробных полетах участвовали семь бортов российского и американского производства, принадлежащие частным владельцам из Барнаула.

«Я думаю, желающих воспользоваться услугами аэропорта будет более чем достаточно. В Белокурихе есть что посмотреть, да и вокруг красиво. Думаю, пилоты будут прилетать сюда не только из Барнаула, но со всей Сибири. Тем более популярность малой авиации в нашей стране растет с большой прогрессией: каждый год появляется все больше самолетов, и если бы не курс доллара, думаю, их было бы раза в 3−4 больше», — заявил второй пилот частного борта Игорь Юркин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до 1987 года на месте «Белокуриха-авиа» уже работал аэродром.

«Наш аэродром был структурным подразделением Барнаульского авиаотряда, куда входило свыше 50 приписных аэропортов. Мы принимали Ан-2, а впоследствии — Л-410 (рассчитанный на 14−17 мест). Пассажиры летали до Барнаула и Новокузнецка, откуда расходились по своим направлениям. В те времена легкомоторный самолет был таким же распространенным транспортным средством, как автобус или электричка. Я рад, что аэродром возрождается, пусть и в новом — частном — формате», — напомнил Евгений Казанцев — последний директор бывшего аэродрома (с 1979 по 1987 год).

Инвесторы со стороны курортного бизнеса возлагают на свое «детище» большие надежды.

— Мы хотели провести пробные полеты еще в октябре, но из-за погоды перенесли на более благоприятный период. Сдача объекта в эксплуатацию планируется летом 2016 года», — отметил генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Площадь аэродрома «Белокуриха-авиа» — 50 га.