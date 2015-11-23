Москва, 23 ноября, 2015, 12:31 — ИА Регнум. Специалисты «Российской газеты», опираясь на данные аналитического агентства «Автостат», опубликовали ноябрьский «топ» наиболее недорогих моделей, которые можно приобрести на автомобильном рынке России.

avtoreliz.com Ravon Matiz

Так, по итогам текущего месяца лидерство продолжает удерживать Ravon Matiz (бывший Daewoo), который продают по цене от 314 тыс. рублей. На втором месте расположился китайский хэтчбек Lifan Smily (319, 9 тыс.), который вновь появился в прайс-листе марки. Тройку лидеров замыкает отечественная Lada Granta в кузове седан, стоимость которой стартует от 348 тыс. рублей.

Замыкают пятерку лучших обновленный Lifan Smily New (от 364, 9 тыс. руб) и Lada Granta лифтбек, которая подорожала на 11 тыс. рублей и теперь стоит от 368,5 тыс. рублей.

ТОП-10 самых дешевых автомашин в РФ в ноябре 2015 года:

Ravon Matiz — от 314 тыс. рублей;

Lifan Smily — от 319,9 тыс. рублей;

Lada Granta (Седан) — от 348 тыс. рублей;

Lifan Smily New — от 364,9 тыс. рублей;

Lada Granta (лифтбэк) — от 368,5 тыс. рублей;

Lifan Solano — от 379,9 тыс. рублей;

Geely GC6 — от 389 тыс. рублей;

Chery Bonus — от 389,999 тыс. рублей;

Datsun on-DO — от 391 тыс. рублей;

Renault Sandero — от 399 тыс. рублей.