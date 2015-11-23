Вологда, 23 ноября, 2015, 12:23 — ИА Регнум. ДТП произошло накануне около 23 часов на 58-м километре дороги Чекшино — Тотьма — Никольск. 56-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Форд-Транзит», за рулем которого был 42-летний мужчина. Автобус вез паломников из Москвы в Котлас, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

УМВД по Вологодской области

В результате ДТП пострадали девять человек: два водителя и семь пассажирок «Форда». У 65-летней женщины медики диагностировали открытый перелом правой ноги, еще одна пассажирка 55 лет получила сотрясение мозга, остальные пять пассажирок автобуса отделались ушибами и ссадинами.

«Оба водителя серьезно пострадали: они оказались зажаты в авто, мужчин пришлось извлекать спасателям. Владелец внедорожника «Санг Йонг» получил множественные переломы и ушибы внутренних органов. У водителя «Форда» диагностирован тазобедренный перелом. В итоге в больницы отправлено семь человек, две пассажирки от госпитализации отказались», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы регионального УМВД Сергей Головченко.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. У обоих водителей большой стаж вождения — с 1991 года. По предварительным данным, они находились в трезвом состоянии.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной аварии. По одной из версий, причиной ДТП стало переутомление водителя внедорожника.