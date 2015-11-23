Санкт-Петербург, 23 ноября, 2015, 12:25 — ИА Регнум. 22 ноября в Санкт-Петербурге были подведены итоги XIII Фестиваля анимации «Мультивидение» — международного конкурса мультфильмов, проходившего в Культурной столице с 24 октября. В этом году на участие в конкурсной программе было прислано 1200 заявок из разных стран мира, около ста из них прошли в финал и демонстрировались на Фестивале.

Цитата из м/ф «Кики с Монпарнаса» реж. Амели Харрольт. 2015. Франция Представление победителей

«Гран-при» основного конкурса получила работа российского режиссёра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». 15-минутный мультфильм рассказывает историю двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт. Вышедший в 2014 году мультфильм уже получил международное признание: работа стала победителем Анимационного фестиваля в Анси, а на кинофестивале «Окно в Европу» получила награду «за блестящее воплощение авторского замысла сценариста Константина Бронзита». Кроме того, по итогам предварительного голосования Киноакадемии 19 ноября картина попала в шорт-лист кинопремии «Оскар-2015».

Трейлер мультфильма «Мы не можем жить без космоса»

Читайте также: Русский мультфильм «Мы не можем жить без космоса» — в шорт-листе «Оскара».

Премию в номинации «Лучшая история» получила картина «Мой дом» режиссёра Фонг Мэй Нгуена из Франции. После возвращения мамы домой, Хьюго обнаруживает, что по всему дому разбросаны черные перья. Короткометражный анимационный фильм также вошёл в шорт-лист «Оскара-2015».

Приза за «Лучший визуальный ряд» был удостоен мультипликационный фильм «Кастильо и рыбина» бразильского режиссёра Педро Харрес. Поучительный мультфильм рассказывает о том, как ветреной ночью во время рыбалки на удочку Кастильо попалась его собственная жестокость.

«Лучшими анимационными фильмами для детей» на Фестивале были признаны сразу две работы, обе французского производства: «Димитрий и баобаб», история маленькой птички с севера Европы по имени Димитрий, и «Тигры на веревочке», мультфильм про очень ленивого мальчика, который однажды проявил больше трудолюбие.

Приз за «Лучший экспериментальный фильм» получила картина «Верю снова» Раймонда Бергерона из США. В основе экспериментальной работы — напечатанный на 3D принтере и собранный автором реальный зоотроп — устройство для демонстрации движущихся рисунков, предвестник современной анимации. В мультфильме исследуется вопрос: можно ли разорвать круг постоянно возвращающихся воспоминаний?

«Лучшим студенческим фильмом» стала работа российского режиссёра Светланы Разгуляевой «Почему банан огрызается», мультфильм о мужчине-неудачнике, мечтающем покорять моря, но работающем рекламным бананом, который однажды обнаруживает, что у него вырос хвост.

В специальных номинациях Фестиваля были отмечены сразу три российских работы.

Продюсер анимационного фильма «Совы нежные» Сергей Капков получил премию «За организацию неорганизуемого». Картина «Совы нежные» представляет собой экранизацию одноимённой песни, исполненной французской группой Les Pires в 1994 году. В центре сюжета — неудачник, в жизни которого наступила черная полоса. И только голоса нежных сов за спиной всегда поднимают ему настроение. Песня стала весьма популярной у аниматоров. В 2014 году 20 режиссеров из 10 городов мира объединились в желании снять фильм на эту песню. Премьера была приурочена к первой церемонии вручения Национальной анимационной премии «Икар».

«Лучшим фильмом сделанным детьми» стыла работа «Белый тигр» российской анимационной студии «Да» и режиссёра-педагога Анны Алтуховой. Это мультфильм о непростых взаимоотношений, об особенностях и индивидуальностях.

Анимационный фильм российского режиссёра Андрея Бахурина Hard & Soft был отмечен в необычной номинации «За опасные связи». Впрочем, сценарий фильма также отличается оригинальностью: это работа без музыки и даже без картинки. По сюжету, действие начинается, когда выключается свет.

В жюри основного конкурса вошли: режиссер анимационного кино Илья Максимов, художник-аниматор Андрей Сикорский, художник Дмитрий Шорин и художник-режиссёр Александра Аверьянова.

Отдельная программа Фестиваля была отведена Конкурсу видео-инсталляций, где «Лучшей видеоинсталляцией без объекта» стала работа «Э-моция № 2» японского режиссёра Сумуто Сакакибары. Сакакибара — художник, режиссер анимационных фильмов, актер и кукольник. «Э-моция № 2», открытая знаменитым анимационным фестивалем в Аннеси, рассуждает о жизни человека в непрерывном цикле и уже стала хитом международных выставок и конкурсов.

Приз за «Лучшую видеоинсталляцию с объектом» получила российская работа «По кругу» Андрея Сикорского. Инсталляция состоит из переделанных часов, по которым уже невозможно узнать, сколько сейчас времени и экрана с видео-проекцией псевдочасов. Время циклично, все повторяется, утро-день-вечер-ночь-утро, весна-лето-осень-зима-весна, жизнь-смерть-жизнь, мы движемся по кругу, а секундная стрелка отмеряет наш срок.

Оценивали конкурс видоеинсталляции режиссер анимационного кино Высоцкий Дмитрий, руководитель выставочной деятельности музея современного искусства «Эрарта» Павел Маркайтис и арт-директор культурного центра «Бенуа 1890» Наталья Панкова.

Читайте также: Российский мультфильм победил на фестивале «КРОК»