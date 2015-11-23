Якутск, 23 ноября, 2015, 12:14 — ИА Регнум. Россия должна создавать механизмы защиты своих граждан. Упор следует сделать на восстановлении нормальных взаимодоверительных отношений между людьми как внутри страны, так и за ее пределами. Только в жестокости и в насилии нет решения проблемы терроризма, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября состоялось совместное собрание Совета Федерации и Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, посвященное вопросам противодействия международному терроризму.

Участники мероприятия — сенаторы, депутаты Государственной думы, руководители законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской Федерации, представители религиозных конфессий и общественных организаций России — подчеркнули необходимость консолидации власти и общества, выразили поддержку усилиям президента Владимира Путина по защите национальной безопасности нашей страны и созданию широкой коалиции в борьбе с международным терроризмом.

Комментируя итоги мероприятия, спикер парламента Якутии Александр Жирков отметил: «Все якутяне выразили слова скорби и соболезнования жертвам террористических актов над Синайским полуостровом и во Франции… Существует две опасности, о которых говорилось на совместном заседании Совета Федерации и Государственной думы по противодействию терроризму. Во-первых, это создание среди населения обстановки страха, хаоса, недоверия в силу и способность властей держать под контролем ситуацию, обеспечивать основные жизненные права населения. Во-вторых, это посеять среди населения недоверие друг к другу, недоверие между религиями и национальностями. Собственно, на это и рассчитывают те, кто развязывает идеологию террора».

По мнению Жиркова, нужно давать жесткий отпор терроризму, при этом использовать все возможности, создавая защиту населению России.

«Разумеется, страна, население которой подверглось таким бесчеловечным ударам, прежде всего, должна создавать механизмы защиты своих граждан. Но вместе с тем следует делать упор и на восстановление нормальных взаимодоверительных отношений между людьми как внутри страны, так и за её пределами. Только в жестокости, только в насилии нет решения этой проблемы. Здесь есть и возможность жесткого отпора тем, кто развязывает террор, и есть основная задача государства — обеспечить взаимное доверие, взаимную возможность мирной жизни населения своих стран, независимо от национальности и вероисповедания».