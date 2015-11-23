Владивосток, 23 ноября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. Первый международный форум «Морской туризм Свободного порта Владивосток: развитие и продвижение» состоится на будущей неделе, 3 декабря. В ходе мероприятия заинтересованные стороны обсудят стратегические вопросы, связанные с развитием данной отрасли в Приморском крае, а также сформируют резолюцию, по факту которой будут приниматься конкретные решения. Об этом рассказал директор регионального департамента туризма Константин Шестаков в ходе пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Приморский край — морской регион, поэтому вопросам развития туризма здесь уделяется много внимания. На форуме мы хотим обсудить ряд вопросов, среди которых развитие прибрежной инфраструктуры. Нам важно понимать, чем мы обладаем на сегодняшний день, что будет в ближайшее время, какие планы у собственников. Второй вопрос — нормативно-правовое регулирование: работа круизной сферы, использование маломерных судов для перевозки пассажиров, яхтинг и так далее. В-третьих, на форуме будут отлажены партнерские связи, в частности с представителями стран АТР, которые готовы включить свободный порт Владивосток в один из портов для круизного туризма», — пояснил журналистам Константин Шестаков.

Особе внимание в ходе международного форума также будет уделено обсуждению вопросов развития внутреннего и въездного туризма России в существующих условиях. Участники мероприятия затронут задачи повышения привлекательности Дальневосточного региона для круизных туристов, а также поговорят на тему взаимодействия организаций в сфере туризма с круизными туроператорами и судоходными компаниями.

«Мы понимаем, что тот потенциал, который есть у Приморского края, в первую очередь туристский, не до конца задействован. Безусловно, мы можем принимать гораздо больше судов. Однако вопрос инфраструктуры выходит на первый план», — отметил Шестаков.

В свою очередь, заведующая кафедрой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса ВГУЭС Галина Гомилевская подчеркнула, что к первому международному форуму большой интерес проявили международные участники.

«Генеральные консулы Японии, Кореи, США, Вьетнама заявили об участии. Плюс ко всему это представители ведущих круизных компаний: японская фирма «Мицуи», несколько корейских компаний, а также сама туристская организация Кореи. Такое проявление интереса к морскому туризму свободного порта Владивосток говорит о том, что данное направление круизные компании видят для себя», — подчеркнула Галина Гомилевская.

Как уточнил Константин Шестаков, по итогам форума будет сформирована резолюция. Следом за этим начнется процедура корректировки действующего законодательства для того, чтобы у собственников маломерных судов появилась возможность работать в данной сфере, осуществлять законные перевозки.

«Мы дадим возможность иностранным компаниям, представителям приморского бизнеса обсудить на площадке различные вопросы, подписать соглашения о взаимном сотрудничестве, которые бы привели к увеличению туристических потоков. От иностранных партнеров мы бы услышали перечень сдерживающих факторов, который в последнее время ограничивал число заходов на территорию Приморья», — заключил директор департамента туризма.

Организаторами форума выступает администрация Приморского края, ВГУЭС, НП «Приморский региональный союз туроператоров», а также АНО «Туристско-информационный центр Приморского края».

Мероприятие состоится в четверг, 3 декабря, в зале Ученого совета ВГУЭС. Начало в 10:00.