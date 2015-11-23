Санкт-Петербург, 23 ноября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. В Петербургском метрополитене усиливают меры безопасности для предотвращения терактов и других попыток нарушить нормальную работу подземки. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщила пресс-служба метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности метрополитена

«В связи с информацией о возможном совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортного комплекса в ГУП «Петербургский метрополитен» во взаимодействии с Управлением полиции на метрополитене проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Напомним, что в последние дни отдельные станции петербургского метрополитена несколько раз закрывались для пассажиров в связи с обнаружением подозрительных предметов. В частности, это происходило на станциях «Садовая», «Адмиралтейская», «Балтийская», «Ломоносовская» и других. Во всех случаях опасных предметов и веществ не обнаружено.

Ранее комитет по транспорту Петербурга издал приказ об усилении мер безопасности в общественном транспорте города. В частности, усилен контроль за подвижным составом, используется видеонаблюдение, персонал и пассажиры инструктируются о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации.

В наземных вестибюлях всех станций подземки к концу года должны начать работу зоны сплошного контроля пассажиров, оснащенные стационарными металлоискателями. Метрополитен заранее разъясняет порядок прохода через эти зоны, в том числе — порядок действий для инвалидов и людей с кардиостимуляторами, которые могут пострадать от электромагнитного излучения рамок.