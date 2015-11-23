Париж, 23 ноября, 2015, 11:50 — ИА Регнум. В Париже премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд почтили память жертв терактов 13 ноября, возложив цветы у концертного зала «Батаклан», сообщает AFP.

Фото: Twitter @David_Cameron

В своем микроблоге в соцсети Twitter Кэмерон написал, что он и президент Олланд стояли «плечом к плечу у «Батаклан» в Париже».

Напомним, в ходе переговоров 23 ноября Олланд и Кэмерон обсудят сирийский кризис и меры по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке.