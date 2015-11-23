Вашингтон, 23 ноября, 2015, 11:35 — ИА Регнум. В воскресенье, 22 ноября, в своем официальном Instagram представители NASA опубликовали снимок удивительной эллиптической галактики, которая получила название NGC 3610, на ее заднем фоне располагается множество галактик различных форм.

https://www.instagram.com/nasa Галактика NGC 3610

В сообщении отмечается, что причина, по которой галактика имеет такую форму, — исторические особенности формирования. В космическом агентстве объяснили: когда происходит формирование галактики эллиптической формы, она обычно похожа на наш Млечный Путь. Однако эллиптические галактики — более хаотичные объекты, которые образуются благодаря слиянию двух или более дисковых галактик. Так, в ходе этого процесса первоначальная структура объекта насильственно меняется.

Поэтому, как пишет в своем Instagram NASA, тот факт, что NGC 3610 по своей структуре еще напоминает диск, говорит о том, что она образовалась совсем недавно. Ее возраст оценили примерно в 4 млрд лет. Эта эллиптическая галактика — ценный космический объект для изучения ранних стадий эволюции галактик такого типа.

Справка ИА REGNUM:

Ранее ученые полагали, что причиной эллиптической формы галактик является центробежная сила, однако при помощи спектроскопа было обнаружено, что эти небесные объекты двигаются слишком медленно.

Эллиптические галактики, как выяснили ученые благодаря фотоснимкам, состоят из трех осей. Масса этих космических объектов — от 100 миллионов до десяти миллиардов солнечных масс. Галактики такой масс — наиболее крупные и самостоятельные во Вселенной.

Самая близко расположенная к нашей галактика Млечный Путь — карликовая галактика в созвездии Скульптора, ее радиус составляет 1505 световых лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на своем канале на YouTube NASA разместило видео эксперимента, проведенного астронавтом на борту МКС. В условиях невесомости вода приняла шарообразный вид, в нее астронавт добавил зеленый краситель, а потом поместил туда же таблетку, скорее всего, аспирин. Так можно было наблюдать процессы, происходящие в шарике воды, обращая внимание на мельчайшие детали: увеличение объема, изменение окраски и тому подобное.