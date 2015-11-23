Красногорск, 23 ноября, 2015, 10:43 — ИА Регнум. Самую высокую колокольню в Подмосковье восстановили в Ногинском районе области. 96-метровую колокольню уже освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Об этом 23 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

berluki.ru Николаевская Берлюковская пустынь (монастырь)

Колокольня расположена в Николо-Бирлюковском монастыре в селе Авдотьино и считается самой высокой в области, а также третьей по высоте в Россиии.

«Эта колокольня интересна еще и тем, что общая высота ее 96 метров, она является по высоте третей на территории России. В Московской области это самая высокая колокольня. Сегодня митрополит Ювеналий ее освятил. С общей позиции государства эта колокольня была восстановлена согласно федеральной целевой программе «Культура России», — заявил депутат Госдумы Юрий Липатов, присутствовавший на церемонии освещения.

Он также подчеркнул, что основной задачей была помощь в возвращении всех строений монастырю. И задачу эту общими усилиями выполнили.

Митрополит, в свою очередь, поблагодарил всех, кто принимал участие в реставрации: «Мне хочется сейчас в этой торжественной обстановке поблагодарить за усердные труды по восстановлению монастыря».

Вернуть колокольне первоначальный вид, утраченный в 1993 году во время урагана, удалось лишь в 2015 году. В то время многие постройки монастыря были отданы местной больнице. Главный храм Троицы Живоначальной переоборудовали в столовую, а в алтаре до размещалась посудомоечная комната. Вернуть весь комплекс зданий удалось после долгих переговоров с властями, отмечает телеканал «Подмосковье 360».