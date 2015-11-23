Тбилиси, 23 ноября, 2015, 10:37 — ИА Регнум. «Россия мастерски воспользовалась инертностью Запада, ситуацией в Сирии и сумела, действуя в ракурсе политики Запада, взять инициативу в свои руки. Путин своей активностью в Сирии начал большую геополитическую игру, в которой, естественно, находится на ведущей позиции», — заявил грузинский эксперт Гия Хухашвили в беседе с грузинским изданием «Квирис палитра».

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По его словам, позиции России усилила трагедия во Франции, после которой президент Олланд заговорил о возможности создания с Россией широкомасштабной коалиции, а США, которым, по оценке эксперта, трудно противостоять реальности, вынуждены пойти России на уступки.

Эксперт считает, что все это создает Грузии определенные риски, но подчеркивает, что в условиях нынешнего правительства угрозы частично сняты. А если бы у власти по-прежнему было правительство Саакашвили, которое постоянно находилось на передовой линии борьбы с Россией, то угроз было бы значительно больше, отметил Гия Хухашвили.

Тем не менее, он подчеркивает, что с теми ресурсами, которые сегодня собраны в Совете по госбезопасности и управлению кризисами, дать ответ на все стоящие перед страной вызовы совершенно невозможно.

«С точки зрения угрозы терроризма у нас нет особо сложной ситуации, но есть много направлений, на которые следует обратить внимание. Излишний драматизм не нужен, но необходимы разумные действия, так как долгосрочные риски высоки», — пояснил Хухашвили.