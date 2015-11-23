Ташкент, 23 ноября, 2015, 10:32 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана утвердило программу развития гидроэнергетики страны на 2016−2020 годы общей стоимостью в $889,4 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель кабинета министров республики.

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По его словам, в этот период в Узбекистане будут построены 9 новых и модернизированы 15 действующих гидроэлектростанций (ГЭС), что «позволит дополнительно вырабатывать до 5,25 миллиарда кВт электричества в год».

«Финансирование программы будет осуществляться за счет иностранных кредитов в объеме 411,25 миллиона долларов, а также из средств узбекской стороны — 478,2 миллиона долларов», отметил собеседник агентства.

В постановлении правительства говорится, что «программа принята в целях обеспечения экономии углеводородных ресурсов посредством дальнейшей глубокой диверсификации топливного баланса республики, технического и технологического перевооружения существующих и создания новых генерирующих мощностей в гидроэнергетике на базе использования современных энергоэффективных технологий, с учетом передовых достижений мировой практики».

На территории Узбекистана функционируют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тысяч МВт. Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тысячи МВт, в том числе мощность ГЭС — более 1,9 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиарда кВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий уровень потерь в электроэнергетической сфере Узбекистана (с точки зрения коммерции) превышает 30%. Технические потери в электросетях составляют около 13%, из которых 25% — на национальных участках региональной магистральной сети 500 кВ и 75% — в распределительных сетях.

Узбекистан сталкивается с проблемой отключений электроэнергии в Восточном энергоузле (Ферганская долина), а также в Самарканд-Бухарском и Сурхандарьинском энергоузлах. В осенне-зимний период отключения электричества существенны и происходят регулярно из-за дефицита генерирующих мощностей в этих регионах.