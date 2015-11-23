Власти Узбекистана намерены заблокировать «Одноклассники.ру»
Ташкент, 23 ноября, 2015, 10:23 — ИА Регнум. Власти Узбекистана намерены заблокировать «Одноклассники.ру», по их мнению, соцсеть стала площадкой для пропаганды и вербовки в террористические организации, сепаратистские группировки, антигосударственные и сектантские группы, сообщает портал «Замондош».
Издание уточняет со ссылкой на собственный источник, что инициатива исходит от депутатов узбекского парламента, озабоченных негативным влиянием соцсетей на население страны.
«По телеканалам страны и в прессе уже не первый год обсуждается необходимость блокировки сайтов «Одноклассники», Facebook и Twitter. «Известно из достоверных источников, что администрация сети «Одноклассники.ру» имеет много претензий от спецслужб центрально-азиатских государств и даже пытается их загладить путём удаления сомнительных аккаунтов, но вместо одного заблокированного, появляется сотня других уже более опытных анонимных пользователей», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Узбекистане после остановки работы мессенджеров Skype и Viber, дающих людям возможность бесплатных переговоров, теперь стало затруднительно открывать и видео-портал YouTube.
Ограничения происходят согласно указаниям узбекских спецслужб в связи с усилением угроз со стороны исламских боевиков и в целях снижения их влияния.