Ташкент, 23 ноября, 2015, 10:23 — ИА Регнум. Власти Узбекистана намерены заблокировать «Одноклассники.ру», по их мнению, соцсеть стала площадкой для пропаганды и вербовки в террористические организации, сепаратистские группировки, антигосударственные и сектантские группы, сообщает портал «Замондош».

Зинаида Ковалевская. Школьницы. 1938

Издание уточняет со ссылкой на собственный источник, что инициатива исходит от депутатов узбекского парламента, озабоченных негативным влиянием соцсетей на население страны.

«По телеканалам страны и в прессе уже не первый год обсуждается необходимость блокировки сайтов «Одноклассники», Facebook и Twitter. «Известно из достоверных источников, что администрация сети «Одноклассники.ру» имеет много претензий от спецслужб центрально-азиатских государств и даже пытается их загладить путём удаления сомнительных аккаунтов, но вместо одного заблокированного, появляется сотня других уже более опытных анонимных пользователей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Узбекистане после остановки работы мессенджеров Skype и Viber, дающих людям возможность бесплатных переговоров, теперь стало затруднительно открывать и видео-портал YouTube.

Ограничения происходят согласно указаниям узбекских спецслужб в связи с усилением угроз со стороны исламских боевиков и в целях снижения их влияния.